5 séries similaires à The 100 à regarder sur Netflix

Le 100 a marqué une partie de l’audience mondiale, il est donc courant de chercher des contenus similaires pour ne pas rater la série. Vous trouverez ci-dessous une liste de ce que vous verrez sur Netflix.

Les séries de science-fiction post-apocalyptiques sont les préférées des téléspectateurs du monde entier et l’une des plus populaires de ces dernières années a été les 100, développé par Jason Rothenberg d’après les romans du même nom de Kass Morgan. De 2014 à 2020, l’écran CW a accueilli cette adaptation, qui a touché plus de pays en faisant partie du catalogue du service de streaming Netflix. Si vous manquez cette émission d’une centaine de jeunes exilés d’une station spatiale qui arrivent sur une planète pour évaluer si elle est habitable, voici quelques options que vous trouverez sur la plateforme.

+5 séries similaires à The 100 sur Netflix

5- Manifeste

Année: 2018

Saisons: 4

Protagonistes: Josh Dallas, Curtiss Cook, Alexandra Abrams, Whitney Andrews, Giuseppe Ardizzone, Kapil Bawa

Parcelle: Lorsque le vol 828 arrive à New York, les passagers découvrent que, pour une raison inconnue, ils ont passé cinq ans dans les airs, mais ils n’ont pas vieilli. Les passagers retrouvent leurs proches, même si plus rien ne sera comme avant.

4- L’été noir

Année: 2019

Saisons: 2

Protagonistes: Jaime King, Justin Chu Cary, Christine Lee, Sal Velez Jr., Kelsey Flower, Gwynyth Walsh, Mustafa Alabssi

Parcelle: Dans les premiers jours déroutants d’une apocalypse zombie, de parfaits inconnus doivent s’unir pour devenir forts et retourner auprès de leurs proches. Préquelle de la série « Z Nation » produite par The Asylum pour la chaîne Syfy.

3- La Société

Année: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy, Natasha Liu Bordizzo, Jacques Colimon, Olivia DeJonge

Parcelle: Le plus jeune de West Ham, une ville prospère, doit organiser sa propre société pour survivre lorsque le reste des habitants disparaît mystérieusement. Voir tout ce que vous voulez.

2- Les morts-vivants

Année: 2010

Saisons: onze

Protagonistes: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa Suzanne McBride, Lauren Cohan, Chandler Riggs, Danai Gurira, Jeffrey Dean Morgan, Steven Yeun, Sarah Wayne Callies

Parcelle: The Walking Dead est basé sur un monde post-apocalyptique plein de zombies, appelés marcheurs, dans lequel un groupe de survivants doit lutter pour leur vie contre le fléau de ceux-ci et les dangers d’autres groupes d’humains hostiles.

1- Perce-neige

Année: 2020

Saisons: 3

Protagonistes: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Sean Bean, Aaron Glenane, Lena Hall, Happy Anderson

Parcelle: Sept ans après que le monde soit devenu un endroit glacial, un groupe de personnes survivantes doit habiter un train gigantesque qui se déplace perpétuellement autour du monde.

