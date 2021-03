Tout ce que vous devez savoir sur les espaces Twitter sur Android

Voici tout ce que vous devez savoir sur Spaces, le Twitter Clubhouse: ce que c’est, comment l’utiliser sur Android et les principales différences avec son rival.

Twitter évolue constamment pour essayer de suivre capter l’attention de tous les utilisateursCeux qui sont déjà enregistrés et ceux qui peuvent l’être. Cette évolution a conduit à intégration de fonctions comme les tweets vocaux ou les flottes, leur version particulière d’Instagram Stories.

Un nouvel outil dont nous devons nous féliciter est également Spaces, l’alternative au Clubhouse créé par Twitter. Profitant de la popularité de ce réseau social, Twitter a présenté son propre salles audio où vos utilisateurs peuvent se rencontrer pour discuter en donnant la priorité à la voix avant l’image.

Ceci est un résumé très rapide de ce qu’est Twitter Spaces, mais il y a beaucoup plus. Tout ce que vous devez savoir, nous allons vous le dire ci-dessous, car dans ce guide nous étudierons la fonction des espaces Twitter pour savoir à quoi ça sert, comment ça marche sur Android et ses principales différences et similitudes avec Clubhouse.

Qu’est-ce que les espaces Twitter et à quoi ça sert?

Fidèle à son nom, les espaces Twitter sont des espaces sur le réseau social où les utilisateurs peuvent se rencontrer pour discuter. Plus précisément, Twitter les définit comme salles audio en direct auquel jusqu’à 10 participants peuvent se joindre pour parler, mais qui n’ont pas de limites sur le nombre d’auditeurs.

L’objectif de Twitter avec cet outil est prioriser la voix sur l’image et de promouvoir l’union entre les utilisateurs de sa communauté. Par exemple, grâce à ces salles audio, vous pouvez produire des discussions intéressantes sur tout type de sujet avec la présence de millions d’utilisateurs en tant qu’auditeurs.

Ces salles audio, qui apparaissent dans l’onglet Flottes avec un cercle violet, rappellent irrémédiablement Clubhouse, l’application à la mode. Au final, l’objectif est le même: permettre aux utilisateurs de converser en utilisant uniquement leur voix dans des pièces qui ne sont pas conservées pour donner de l’intimité aux participants.

Principales caractéristiques des espaces Twitter

La première caractéristique qui définit les espaces Twitter est que le contenu des salles est retiré immédiatement lorsqu’il est fermé et aucun utilisateur ne peut l’entendre à nouveau. Ce détail donne une touche de liberté aux participants de la conversation, qui savent qu’ils peuvent parler sans limites tant qu’ils respectent les règles.

Comme Twitter clarifie sur le site d’information sur ces salles audio, le réseau social enregistre un sauvegarde de chaque conversation pendant 30 jours de les revoir à la recherche d’éventuelles infractions aux règles de la plateforme.

Tant que la sauvegarde reste en possession de Twitter, le créateur de la réunion peut télécharger une copie de vos données depuis les salles audio. De plus, tous ceux qui ont participé en prenant la parole peuvent également obtenir une transcription de leurs interventions.

Pour le moment, comme il s’agit d’une fonction en phase bêta, seuls certains utilisateurs ont le pouvoir de créer des salles audio sur Twitter, bien que cette limitation disparaîtra avec le temps. Vous saurez qu’un utilisateur participe en direct à l’une de ces réunions car son icône apparaîtra entourée d’un cercle violet dans l’onglet Flottes, c’est-à-dire en haut de l’application.

Il convient de noter que les comptes avec des tweets protégés ne pourront pas créer de salles audio, ne parler et écouter que dans celles créées par d’autres utilisateurs. Pour l’instant, Les salles audio Twitter sont publiques, afin que tous les utilisateurs puissent voir ceux que vous avez créés.

Comment créer et télécharger une flotte sur Twitter: voici comment vos histoires sont utilisées

Une autre caractéristique de Twitter Spaces est que c’est le créateur de la salle audio qui décider quels participants peuvent parler. Pour ce faire, vous pouvez choisir entre les options «Tout le monde», «Les personnes que vous suivez» ou «Uniquement les personnes que j’invite à parler». De plus, vous pouvez partager votre salle audio via un lien public ou une invitation par message direct.

Nous vous rappelons que les espaces Twitter ne prennent en charge que 10 membres pour participer directement dans la conversation, bien qu’il n’y ait aucune limite sur le nombre d’auditeurs. Continuons à connaître les détails de cet outil de réseau social afin que vous puissiez commencer à en profiter.

Comment utiliser les espaces Twitter sur Android

Twitter Spaces a commencé comme une fonctionnalité exclusive pour les appareils avec iOS comme système d’exploitation, bien que Twitter ait déjà étendu sa disponibilité pour Android en version bêta. Pour cette raison, uniquement les utilisateurs ayant accès à la version bêta -invitation requise- vous pouvez essayer cet outil.

Pour les utilisateurs d’Android, utiliser les espaces Twitter sera très simple, ils n’auront qu’à suivez ces étapes pour créer votre propre salle audio:

Clique sur le bouton du stylo avec le + dans le coin inférieur droit, puis cliquez sur l’icône Salles audio à l’extrême gauche. Une autre option pour créer une salle audio est de cliquer sur votre photo de profil dans la barre Flottes, de faire défiler vers l’extrême droite et sélectionnez « Salles audio ». Sélectionnez les utilisateurs Les personnes que vous souhaitez inviter dans votre salle audio peuvent être jusqu’à 10 personnes. Choisissez qui peut rejoindre après la conversation: «Tout le monde», «Les personnes que vous suivez» ou «Uniquement les personnes que j’invite à parler». presse « Démarrez votre salle audio ». Cliquer sur « Autoriser l’accès au microphone » afin que les espaces Twitter puissent émettre votre voix. Choisir si vous souhaitez ou non partager les relevés de notes Et voilà, commencez à laisser libre cours à vos pensées dans la salle audio que vous avez créée vous-même avec Twitter Spaces.

Au cas où tu veux rejoindre une salle audio existante, vous devez suivre une procédure que nous vous expliquons pas à pas et que vous pouvez également voir dans la vidéo suivante:

Cliquez sur la salle audio que vous souhaitez rejoindre dans l’onglet Flottes. Sélectionnez si vous souhaitez rejoindre en tant que auditeur ou comme interlocuteur. Activez votre microphone et commencez à parler si le créateur de la salle le permet dans sa configuration.

Gang Android… nous ne vous avons pas oublié 🔥🔥🔥 @af_mada pic.twitter.com/SLaE1bXZUz – Espaces (@TwitterSpaces) 29 janvier 2021

Quand sera-t-il accessible à tous?

Suite au succès de Clubhouse, ils sont plusieurs plateformes qui veulent créer leur propre alternative à ce réseau social de chats vocaux pour voler une certaine importance. Sans aller plus loin, Facebook souhaite créer son propre clone de Clubhouse.

Cependant, la plate-forme la plus avancée est Twitter, avec certains espaces ou salles audio déjà disponibles pour certains utilisateurs iOS et Android. Si vous ne faites pas encore partie des chanceux, ne désespérez pas, car le déploiement de Twitter Spaces a déjà commencé et ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne soient disponibles sur votre mobile.

Espaces Twitter vs Clubhouse

En analysant le fonctionnement des espaces Twitter et du clubhouse, nous pouvons trouver diverses différences et similitudes cela vous aidera à choisir entre un service ou un autre lors de la création de salles audio pour discuter avec d’autres utilisateurs.

Tout d’abord, et comme différence la plus importante, vous devez garder à l’esprit que pour faire partie du Clubhouse, vous devez recevoir l’invitation d’un autre utilisateur qui est déjà sur la plateforme. De l’autre côté se trouvent les espaces Twitter, qui seront disponibles pour tous les utilisateurs sans avoir besoin d’invitation lors de son lancement officiel pour tout le monde.

Ce sont tous les moyens d’obtenir une invitation au Clubhouse

Une autre différence importante entre les deux alternatives est que si Clubhouse est une plate-forme indépendante en tant que telle, Spaces est intégré à Twitter. Cela influence également le temps de promouvoir vos salles audio, car l’impact sera plus important sur Twitter, un réseau social consolidé suivi par des millions d’utilisateurs à travers le monde.

De plus, dans le Clubhouse, les chambres peuvent être à la fois public et privé, sur les espaces Twitter pour le moment ils sont tous publics, c’est-à-dire que tout utilisateur peut y accéder et savoir de quoi il parle.

Si nous continuons à parler des similitudes entre les espaces Twitter et Clubhouse, nous devons mentionner que les deux coïncident lorsque supprimer du contenu de la salle audio une fois qu’il est fermé. De cette manière, les utilisateurs ne peuvent plus écouter la conversation et une certaine confidentialité est assurée pour les participants.

D’autre part, dans les deux options, les créateurs de la salle ont le pouvoir de inviter de nouveaux appelants, activer ou désactiver leurs microphones et expulser ceux qui ne se comportent pas comme ils le devraient. Au final, les créateurs peuvent gérer le développement de la réunion à l’aide de divers outils.

Ce sont les similitudes et les différences les plus frappantes entre les espaces Twitter et le Clubhouse. Bien que cette dernière ait commencé 2021 comme l’une des applications les plus populaires, il faut faire attention, car un rival est déjà là qui vient de la main de l’un des réseaux sociaux les plus puissants, Twitter.

Clubhouse pourra-t-il maintenir son succès? Les espaces Twitter attireront-ils l’intérêt de ses utilisateurs? Il reste seulement attend les réponses à ces questions.

Rubriques connexes: Réseaux sociaux, Twitter

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂