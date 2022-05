S’il y avait une chanson pour chaque fois que Taylor Swift parlait d’une de ses relations précédentes, eh bien, nous aurions toute sa discographie.

Toutes blagues à part, Swift a traversé de nombreuses relations et les a toutes documentées dans ses chansons, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait des normes élevées pour les personnes avec qui elle veut sortir.

Elle en a beaucoup parlé dans ses interviews, alors nous avons pensé couvrir tout ce qu’elle attend de son homme.

Voici 9 règles strictes que Taylor Swift aurait fait suivre à ses petits amis.

1. Ses petits amis doivent vouloir des enfants.

Avant de vous lancer dans une relation sérieuse, vous devez trouver un moyen de savoir si votre partenaire potentiel veut ou non avoir des enfants.

Si vous n’êtes pas tous les deux sur la même page, il y aura un chagrin plus tard.

En 2012, lorsque Swift était sur la couverture de Cosmopolitan, elle a révélé que ce qu’elle voulait le plus en dehors de sa carrière musicale était d’être mère.

« Être maman à temps plein, faire tout pour mes enfants, en avoir plusieurs », leur a-t-elle dit. « Un jour, j’en suis sûre. Mais c’est la seule autre chose qui pourrait être aussi excitante pour moi que de faire ça. ”

Une source a révélé en exclusivité à US Weekly en 2020 qu’elle et son fiancé Joe Alwyn avaient parlé d’avoir des enfants.

« Taylor et Joe ont discuté des enfants », ont-ils déclaré. « Elle est très excitée par ce chapitre de sa vie quand le moment est venu et vient. »

Peut-être que son heure viendra avec Alwyn, mais pour l’instant, au moins, elle sait qu’il est prêt à devenir père.

2. Il doit être célèbre – ou du moins avoir du succès.

Tous ses ex sont des célébrités. Tous.

Si vous allez sortir avec l’un des artistes musicaux les plus titrés de tous les temps, vous devrez avoir au moins un peu de succès.

Selon une source qui a parlé à HollywoodLife.com, elle considère comme une exigence que son petit ami puisse égaler son succès.

« Elle veut quelqu’un à son niveau en ce qui concerne sa carrière, en plus, ils doivent être chauds – comme un homme chaud », ont-ils déclaré.

Heureusement pour Swift, Alwyn répond à ces exigences – c’est peut-être pour cela qu’ils sont ensemble depuis si longtemps.

3. Son petit ami doit être capable de collaborer avec elle.

En tant que chanteuse, compositrice et actrice discutable (Chats? Vraiment?), Elle veut quelqu’un avec qui elle peut travailler pour faire avancer leurs deux carrières ou simplement comme une activité de couple amusante.

Elle l’a fait plusieurs fois dans le passé.

En 2009, alors qu’elle travaillait sur son troisième album studio, Speak Now, elle sortait avec Taylor Lautner, qui a joué par coïncidence dans le film dans lequel elle jouait – la comédie de 2010, Valentine’s Day.

Elle a collaboré avec Calvin Harris sur la chanson à succès « This Is What You Came For » et a figuré sur « Half Of My Heart » de John Mayer, à l’époque où elle sortait avec eux (pas en même temps, bien sûr).

Elle a également eu de l’aide pour l’écriture de chansons d’Alwyn car il a été crédité sur une poignée de ses chansons comme « Evermore » et « Champagne Problems ».

Si vous sortez avec Swift, vous feriez mieux de contribuer à sa carrière.

4. Il doit accepter qu’une chanson soit écrite sur lui.

Celui-ci peut sembler être une blague, mais c’est la vérité inévitable que tous les ex de Swift ont dû rencontrer au cours de leur vie.

Elle écrira une chanson sur vous, que ce soit en rapport avec la rupture, comment vous vous êtes réunis ou comment ça se passe.

Les gens vont manger toutes les chansons de Swift sur l’amour et le chagrin – c’est littéralement ce pour quoi elle est connue.

Plus récemment, elle a sorti une vidéo de 10 minutes pour la chanson « All Too Well » qu’elle a écrite il y a près d’une décennie mais réédité récemment qui aurait été sur sa relation avec Jake Gyllenhaal.

Cette vidéo a maintenant plus de 65 millions de vues. La chanson est sortie en 2012.

5. Le petit ami de Swift doit avoir au moins une sœur et une bonne relation avec sa mère.

Lorsque cette source a divulgué à HollywoodLife.com que Swift avait «aussi réussi que moi» sur sa liste de demandes de petit ami, ils ont également mentionné que sa vie de famille était également importante pour elle.

« Elle veut un gars qui a au moins une sœur », ont-ils dit, « parce qu’elle pense que cela fera de lui un meilleur petit ami. »

Malheureusement, Alwyn n’est peut-être pas le seul parce qu’il a deux frères et pas de sœurs, mais peut-être qu’elle a fait une exception pour lui.

Non seulement cela, mais « Il doit avoir une bonne relation avec ses parents, en particulier sa mère, mais il ne peut pas être un garçon à maman. »

Elle pense probablement que ce serait dans la même veine que d’avoir une sœur, car la façon dont vous traitez la femme la plus importante de votre vie sera probablement révélatrice de la façon dont vous traitez la prochaine femme la plus importante de votre vie, sans compter les sœurs.

6. Son petit ami doit aussi s’entendre avec sa famille.

Comme vous pouvez probablement le constater d’après la règle précédente, la famille est importante pour elle.

Les vrais Swifties savent qu’elle a gardé une relation étroite avec ses parents au fil des ans, même lorsqu’ils ont divorcé et que son frère est l’un de ses meilleurs amis.

Sa famille a déménagé à Nashville, Tennessee de Pennsylvanie afin qu’elle puisse poursuivre une carrière musicale dans la musique country, et a une fois ramené à la maison Tom Hiddleston pour les rencontrer.

Rencontrer les parents est un gros problème, tout comme rencontrer tous ses amis – ce qu’il a fait.

Selon E! Nouvelles, Hiddleston est devenu proche de la famille pendant le tournage I Saw the Light, et a même eu un double rendez-vous avec l’amie proche de Swift et petite-fille du célèbre musicien Hank Williams, Holly Williams.

« Le groupe s’est très bien entendu et cela a fini par être un long dîner de 3 heures », a déclaré un témoin oculaire.

7. Le gars doit faire le premier pas, elle ne le fera pas.

Swift veut que son homme s’intéresse à elle jusqu’au bout – s’il veut être avec elle, alors il ferait mieux de le montrer.

Lors d’une interview exclusive avec TheBoot.com, Swift a révélé sa règle concernant la façon dont elle traite ses relations.

« J’ai cette règle : je n’appelle pas un gars en premier. Vous ne pouvez jamais envoyer deux messages texte à la suite », a-t-elle déclaré. « S’ils ne répondent pas à vos SMS, c’est très bien. Ne stresse pas et envoie un autre SMS.

Elle dit que vous devez être confiant, une personne à part entière, et que vous ne devriez pas « avoir besoin » de parler à quelqu’un d’autre.

« Si vous êtes comme, ‘J’ai besoin de vous parler! Pourquoi ne m’as-tu pas rappelé ? – si vous êtes cette fille, alors personne ne voudra sortir avec vous », a-t-elle expliqué.

C’est bon de savoir qu’elle ne harcèle pas Alwyn à propos de la nécessité de lui parler, mais ce n’est pas toujours une mauvaise chose de vouloir compter sur quelqu’un d’autre.

8. Il ferait mieux de ne jouer à aucun jeu.

Swift n’entre pas dans une relation pour jouer à des jeux d’esprit ou se demander si son cœur y est vraiment ou non – elle a besoin que son homme donne tout.

« Tout ce que vous pouvez faire, c’est être honnête et sincère avec lui au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître », a-t-elle déclaré, selon E! Nouvelles. « Décider de ne pas jouer à des jeux est la meilleure façon de procéder, car cela simplifie les choses : s’il gâche tout en jouant avec votre cœur, vous saurez qu’il ne vous mérite pas. »

S’il n’est pas prêt à s’engager ou essaie de jouer avec votre cœur, alors il n’en vaut pas la peine.

9. Si tu veux être son amant, tu dois sortir avec ses amis.

De la même manière que sa famille a besoin de vous aimer, ses amis ont besoin de vous aimer – mais je ne parle pas de ses amis à la maison, je parle de son groupe de filles A-list.

En 2015, lors de son interview de couverture avec Vanity Fair, elle a expliqué qu’elle avait besoin que ses amis aiment les gens avec qui elle sort et pourquoi c’est important pour elle.

« Oh, c’est tellement important. Dans chaque groupe d’amis, vous avez une ou deux filles dont vous entendez les gens dire : « Oh, elle est tellement différente avec son petit ami ! Je n’ai jamais voulu être cette fille », a-t-elle déclaré.

« C’était donc un objectif énorme pour moi: ne jamais devenir quelqu’un d’autre pour le bien d’une relation. »

Elle veut que son groupe de copines – qui comprend des célébrités de premier plan comme Selena Gomez, Emma Watson, Cara Delevingne et Gigi Hadid – la garde sous contrôle tout en améliorant la qualité de leur relation.

Swift est une célébrité de premier plan, c’est pourquoi ses exigences sont fixées à un niveau sans surprise élevé.

Espérons qu’Alwyn soit capable de suivre toutes ces règles, car sinon, son prochain homme le fera.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.