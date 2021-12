Qui sont les couples de La Casa de Papel dans la vraie vie

Déguisement Bière Humoristique Costume Grande Combinaison Avec Cagoule Adulte H 1.20m Les Déguisements Pour L'amateur De biere Le Goulot Est Formé Par Votre Coup Et Tête-Original- Vêtement complet

✅ Le costume de super heros Mister Biere convient à l'adulte, il est de taille unique. Il est composé d'une combinaison légère à enfiler avec cagoule originale formant goulot et capsule, ainsi qu'une paire de lunettes. Elle mesure 120 cm de hauteur (elle arrive en règle générale au niveau des genoux pour la plupart des hommes ou femmes). Couleur verte avec le haut de la tête noire, pour imiter le bouchon et une grande étiquette "Mister biere, Réservé aux amateurs" ✅ Ce déguisement rigolo peut être offert en cadeau à quelqu'un qui aime ma BIERE à l'occasion de son anniversaire, départ a la retraite, réunion d'amis ou de famille. Si vous prévoyez de vous déguiser à plusieurs entre amis, nous avons également d'autres déguisements adultes dans le même thème. En effet, nous proposons des costumes de pastis, de bière, de vodka et de rhum. Toujours un verre à la main ? N'hésitez pas, ce costume en forme de bouteille est vraiment fait pour vous ! ✅ DETAIL DU COSTUME : L'étiquette présente sur le déguisement ou habit humoristique d'une fausse bouteille de Biere montre une étiquette « Goldbeer, J’ai soif, Premium quality Vous apprécierez l'humour du costume lors d'un enterrement de vie de garçon. C'est l'idéal si vous êtes un fan de Whisky et que vous avez une soirée à thème de prévue, chaque homme ou femme ne risque pas de passer inaperçu. Vous serez drôle en complétant avec une chope, pinte ou verre. Pensez au réveillon du nouvel an. ✅ Le superman ou la super woman de la biere pourra se déguiser facilement et rapidement pour halloween, carnaval, la saint patrick ou fête de la bierre avec des échasses celui ci ou celle ressemblera à un géant ou une géante pour l'émerveillement de l'enfant ou des enfants. Le Blazer parfait pour les amateurs de Bière et alcool fort! ✅ AVANTAGE: Jeu de la fête costumée, Vous pourrez voir tout le monde et boire ou manger librement. Vous pourrez respirer normalement puisque votre visage n'est pas caché, pas d'effort supplémentaire car ce déguisement qui ressemble a la confection d'un manteau et léger comme une cap de batman Vous aurez une liberté de mouvement puisque vos bras et vos jambes sont libres et que la tenue n'est pas gonflable. Vous pourrez recevoir des appels de téléphone ou de smartphone. Tissu lavable.