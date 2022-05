Jack Huston rejoint les Mayfair Witches d’Anne Rice en tant que Lasher

Jack Huston a été choisi pour le rôle de Lasher, un personnage clé et régulier de la série, dans le prochain film d’AMC. d’Anne Rice Sorcières de Mayfair. Il rejoint les acteurs précédemment annoncés Alexandra Daddario (Le Lotus Blanc), Harry Hamlin (Des hommes fous) et Tongayi Chirisa (Crusoé). La série de huit épisodes est actuellement en production à la Nouvelle-Orléans et devrait sortir plus tard cette année sur le service de streaming AMC+.

Basé sur le riz La vie des sorcières Mayfair trilogie, la série suit l’histoire d’un jeune neurochirurgien, interprété par Daddario, qui découvre de manière inattendue qu’elle est l’héritière d’une famille de sorcières. Alors qu’elle se débat avec ses nouveaux pouvoirs, elle doit faire face à une présence sinistre qui hante sa famille depuis des générations. En tant que méchant Lasher, Huston jouera une entité qui change de forme et qui est liée aux sorcières de Mayfair depuis des centaines d’années.

FILM VIDÉO DU JOUR

Marc Johnson (Tu ferais mieux d’appeler Saul), qui reste attachée à l’héritage de Rice, supervise le développement de sa collection pour le streaming et la télévision via AMC. Esta Spalding servira de Les sorcières Mayfair d’Anne Rice showrunner et partage les tâches d’écriture et de production exécutive avec elle Maîtres du sexe collègue Michelle Ashford. Christopher Rice, le fils de l’auteur, sera également producteur exécutif. Il s’agit de la deuxième série de l’univers croissant d’Anne Rice d’AMC.

Huston est apparu le plus récemment dans le film nominé aux Oscars de Ridley Scott Maison Gucci comme Domenico De Sole. Il apparaîtra également dans la prochaine série d’Amazon Video Expatriés aux côtés de Nicole Kidman et Brian Tee.

AMC acquiert les droits sur les titres d’Anne Rice





AMC

Mayfair Witches d’Anne Rice n’est pas le seul de ses romans actuellement en développement par AMC. Le réseau travaille également à une adaptation de Entretien avec le vampirele premier roman de l’auteur.

Entretien avec le vampire mettra en vedette Sam Reid (Le club des épouses des astronautes) comme Lestat et Jacob Anderson (Le Trône de Fer) dans le rôle de Louis, les deux personnages centraux et opposés de l’histoire. Sa première saison comprendra également huit épisodes, disponibles sur AMC et AMC+ plus tard cette année.

En 2020, AMC a acquis Rice’s La série des chroniques de vampires et Série La vie des sorcières de Mayfair. Les droits de ces 18 titres, dont le populaire Vampire Lestat et La reine des damnéssont désormais détenus par AMC Networks pour la télévision, le streaming et la distribution partenaire.

Christopher Rice servira de producteur exécutif sur tous les projets liés à AMC Anne Rice.

Anne Rice est décédée le 11 décembre 2021 à Rancho Mirage, en Californie. Elle avait 80 ans.





La série Lives of the Mayfair Witches d’Anne Rice en développement chez AMC

Lire la suite





A propos de l’auteur