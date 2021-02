Son beau-père l’a maltraitée … et puis ces héros improbables sont apparus

Bien que nous souhaitons que ce ne soit pas vrai, une fille sur trois et un garçon sur cinq seront victimes d’abus sexuels en Amérique.

Plus de 70 pour cent des enfants qui meurent de négligence ou de maltraitance auront moins de trois ans.

Aujourd’hui, les victimes d’abus ont une plus grande voix qu’elles ne l’ont jamais eue dans le passé.

Les gens dénoncent ces crimes odieux, se battent pour les arrêter, sensibilisent davantage aux événements et s’assurent de persécuter les personnes responsables.

Mais un groupe prend cette responsabilité un pas – ou un tour – plus loin. Rencontrez BACA: Bikers Against Child Abuse.



Photo: BACA

«Quand j’ai rencontré Fa», dit Tombstone, présidente de la section de Los Angeles, «elle était juste une petite fille effrayée.»

Ces hommes et ces femmes se sont unis pour aider les enfants victimes d’abus à regagner leur estime de soi et leur respect en leur donnant quelque chose qui leur a été enlevé: la sécurité.

Ils laissent leur apparence extérieure effrayer les méchants, tout en ne montrant aux enfants que de l’amour et en leur donnant la confiance nécessaire pour faire face à leurs agresseurs, que ce soit au tribunal ou dans la vie de tous les jours.

«Nous sommes durs … et nous sommes plus effrayants que leur agresseur. Nous sommes plus effrayants que leurs démons.

Les mauvais traitements de toute nature peuvent dévaster un enfant mentalement, physiquement ou émotionnellement.

Mais grâce à BACA, au moins ces enfants peuvent dormir la nuit, se sentant à l’abri de leur propre épouvantail.

«Nous nous sommes installés aux quatre coins de la propriété et nous lui avons fait savoir que personne n’allait entrer dans cette maison et lui faire du mal, car ils allaient devoir passer par nous», dit Tombstone.

BACA fait tout ce qu’il faut pour s’assurer que les enfants maltraités sachent qu’ils sont en sécurité, même si cela signifie les escorter à une thérapie ou à des rendez-vous au tribunal, ou même passer toute la nuit à camper devant leurs maisons.

«Je ne sais pas quelle nuit c’était, mais peut-être à 2 heures du matin, elle a dit qu’elle ne pouvait tout simplement pas dormir. J’ai sorti un sac de couchage de mon vélo et l’ai mis dans le coffre de la voiture de sa mère dans le garage. Elle a grimpé dans le coffre de la voiture, s’est recroquevillée en boule et a dormi toute la nuit.

Un jour, nous pouvons espérer que les abus appartiennent au passé.

Mais jusqu’à ce jour, il est bon de savoir que des groupes comme BACA continueront de se battre pour les enfants en situation de violence.

Apprenez à faire un don à BACA et aidez-les à protéger d’autres victimes de maltraitance d’enfants en cliquant ici.

Être un enfant ne doit pas faire de mal.

Chaque année, plus de 3 millions de rapports d’abus d’enfants sont signalés aux États-Unis. Selon la hotline nationale Childhelp contre la maltraitance des enfants, 28,3% des adultes déclarent avoir été victimes de violence physique dans leur enfance et 10,6% des adultes déclarent avoir été victimes de violence psychologique dans leur enfance. La maltraitance physique d’un enfant se produit lorsqu’un parent ou un tuteur cause des blessures physiques non accidentelles à un enfant, y compris frapper, donner des coups de pied, brûler, mordre, tirer les cheveux, s’étouffer, jeter, bousculer, fouetter ou toute autre action qui blesse un enfant. . Même si le soignant ne voulait pas causer de blessures, quand l’enfant est blessé, c’est de la maltraitance. Lorsqu’un parent ou un tuteur nuit au développement mental et social d’un enfant ou cause de graves préjudices émotionnels, cela est considéré comme de la violence psychologique. Bien qu’un seul incident puisse être de la violence, la violence psychologique est le plus souvent un modèle de comportement qui cause des dommages avec le temps. Il existe de nombreux signes physiques et comportementaux de maltraitance des enfants tant chez l’enfant que chez le parent ou le gardien. Pour en savoir plus sur ces signes, visitez le site Web de Childhelp National Child Abuse Hotline (https://www.childhelp.org/child-abuse/). Si vous soupçonnez qu’un enfant que vous connaissez est maltraité physiquement ou émotionnellement, contactez le service d’assistance téléphonique de Childhelp National Child Abuse pour plus de ressources au 1-800-4-A-CHILD.

Merethe Najjar est une écrivaine, éditrice et auteure de fiction professionnelle qui adore les produits de soin sains et simples. Visitez son site Web ou suivez-la sur Twitter.