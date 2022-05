Existe-t-il une suite à Breaking Bad ?

AMC

L’une des meilleures séries télévisées, mettant en vedette Bryan Cranston et Aaron Paul, pourrait avoir de nouveaux épisodes. L’illusion s’est réveillée à partir d’une affiche qui a commencé à circuler dans les réseaux.

©IMDBLa série s’est terminée en 2013.

L’impact que Breaking Bad avait dans le monde de la télévision, à l’apogée de productions telles que Les Sopranos, la mère de l’âge d’or du petit écran ; Oui perdu avec leurs discussions dans des forums bien avant que les réseaux sociaux n’existent. On peut également citer d’autres fictions qui ont également eu un impact sur la pop culture, comme Des hommes fous, Les morts qui marchent et, sans oublier, Le Trône de Ferpour lequel il a même été demandé que sa fin soit réécrite.

En cas de Breaking Bad est plus que particulière : elle fait partie de celles qui ont osé les premières faire un spin-off malgré son succès, avec l’aide de Tu ferais mieux d’appeler Saul (quelque chose que Les Sopranos fait avec son film préquelle), et c’est pourquoi beaucoup sont ravis de voir que l’univers créé par Vince Gilligan poursuivre son expansion. A noter que, selon de récentes déclarations du producteur, en ce moment son esprit est ailleurs et il sera difficile de voir plus de séries dans le monde. Breaking Bad.

Cependant, les fans ne perdent pas espoir de voir de nouvelles histoires. Surtout ceux qui continuent directement à Breaking Badcomme l’a fait Le chemin en 2019. Cette semaine, un utilisateur de Twitter s’est chargé d’alimenter le désir à travers un fan art avec lequel il a présenté une potentielle affiche pour une série intitulée Breaking Bad 2 : Le retour de Flynn (le retour de Flynn)centré sur le personnage de RJ Mitte, Walt Jr.et avec l’apparition d’autres personnages tels que Saul Goodman et Jesse Pinkman. Vous pouvez le voir sous ces lignes.

+Ce que RJ Mitte en a dit

Outre les 34 000 aime qui a déjà rencontré le message de l’utilisateur @AWFULfanPOSTERSil faut dire qu’il semble que mitte Il ne voit pas la possibilité de faire une suite comme quelque chose de très tiré par les cheveux. Dans une interview aux médias Exprimer en a parlé et a dit : « J’aimerais voir certaines choses pour l’avenir des personnages, en particulier la famille immédiate à la suite de ce qui est arrivé à Bryan (Cranston, Walter White) après sa mort dans la famille. Donc je pense que je suis toujours prêt à ramener ça. »a-t-il commencé par dire.

D’un autre côté, il a expliqué comment son personnage pourrait s’intégrer dans cette suite. « Je pense que pour Walt Jr., il y a beaucoup de regrets pour le temps perdu. Beaucoup de gens dans ce monde ont eu ces conversations avec un père ou un oncle ou quoi que ce soit, où c’était comme, c’était la dernière conversation, ça ne s’est pas bien passé et ils sont morts. »il prétendait mittepuis en surbrillance : « Vous savez, j’ai l’impression qu’il y a un bon drame là-bas. J’ai l’impression que c’est un drame très lourd, mais je pense qu’il y a beaucoup à faire là-bas. ».

