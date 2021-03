Deadpool 3: Zazie Beetz ne sait pas s’il reviendra en tant que Domino

Studios Marvel travaille dur sur le développement de «Deadpool 3», Le premier film du mercenaire joué par Ryan Reynolds qui sera pleinement intégré dans le schéma de MCU, en plus de conserver sa traditionnelle note «R» pour la violence excessive qu’il présentera à l’écran.

Bien que les fans puissent s’attendre à des éléments réguliers de la franchise, il n’y a pas encore de signe que Domino, un personnage présenté dans le deuxième volet, pourrait faire une apparition, puisque l’actrice souligne qu’elle n’a pas été contactée par les dirigeants du studio.

Lors de la promotion de la série animée de Amazone « Invincible« , A commenté l’actrice Collisionneur ses impressions sur le retour potentiel du personnage: «Non, je n’en ai rien entendu. J’adorerais reprendre le rôle, c’était toujours dans le monde de ce qui allait potentiellement se passer. Je n’ai entendu aucune conversation spécifique à ce sujet, mais cela m’intéresse. »

Beetz Il a également déclaré que, si possible, il aimerait savoir comment il est possible que Domino puisse avoir son propre film, mais jusqu’à présent, il n’y a rien de certain sur son rôle dans le film. merveille J’embaucherais les sœurs l’année dernière Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin, connus pour leur travail sur « Bob’s Burgers » et « Le Grand Nord».

En janvier, le président de Studios Marvel Kevin Feige a confirmé que Reynolds, qui conserve son rôle de producteur exécutif, supervisera le scénario et ils avaient hâte de tourner à un moment donné cette année.

Pour célébrer le cinquième anniversaire de la première livraison, Reynolds Il a partagé sur les réseaux sociaux une prétendue «lettre perdue» à un fan, qu’il n’a jamais envoyée pour des raisons inconnues de lui. Dans un document manifestement faux, l’acteur aurait anticipé certains événements récents, comme la séparation de Tom Brady des Patriotes dans la NFL ou la période de quarantaine qui nous a tous tenus isolés à la maison.