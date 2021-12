Will Smith et Jada Pinkett Smith se sont lentement imposés comme l’un des couples les plus marquants d’Hollywood grâce à leurs nombreuses confessions bizarres sur leur relation.

Le couple est considéré comme l’un des couples les plus charismatiques d’Hollywood, surtout après avoir été ensemble pendant plus de 25 ans.

Will et Jada s’étaient rencontrés pour la première fois en 1994 alors que Jada avait encore 19 ans et avait auditionné pour jouer la petite amie de Will dans l’émission à succès « The Fresh Prince of Bel-Air ».

Au moment de leur amitié, Will était marié à Sheree Zampino, et les deux partagent un fils, Trey Smith.

Plus récemment, cependant, Jada et Will ont fait la une des journaux, donnant aux gens un aperçu d’un mariage que tout le monde pensait être absolument parfait – souvenez-vous de la situation d’enchevêtrement.

Depuis lors, il semble que les détails de la romance de longue date de Jada et Will soient devenus de plus en plus étranges.

Voici 7 détails étranges sur le mariage de Will Smith et Jada Pinkett Smith.

1. Will est tombé amoureux de Jada alors qu’il était marié à quelqu’un d’autre.

Dans un épisode de « Red Table Talk », Will a partagé des détails sur le fait de tomber amoureux de Jada alors qu’il était encore marié à sa première femme, Sheree Zampino.

Will se souvenait d’avoir vu Jada pour la première fois lorsqu’elle avait auditionné pour un rôle dans « The Fresh Prince of Bel-Air » et avait ressenti une chimie instantanée.

La nuit après leur première conversation avec Jada, Will s’est souvenu d’avoir dû « me lever du dîner quand j’ai réalisé que je n’étais pas avec la personne avec qui j’étais censé être… J’étais assis dans une cabine et je pleurais et riais incontrôlable, et je savais [Jada] était la femme avec qui j’étais censé être, mais je n’ai jamais divorcé… Je suis ressorti, je me suis assis avec Sheree et j’ai commencé à reprendre ma vie.

Dans ses mémoires, Will a révélé que cinq jours après avoir obtenu les papiers du divorce de Zampino, il a appelé Jada et lui a demandé d’emménager avec lui.

Bien que les deux aient commencé à sortir ensemble avant que Will ne divorce de sa femme, Jada insiste sur le fait qu’ils n’ont pas eu de liaison pendant que Will était marié.

2. Jada se fiche que Will ait le béguin pour d’autres femmes.

Au cours d’une interview en 2015 avec Howard Stern, Jada a révélé qu’elle et Will parlaient librement de tout béguin qu’ils avaient pour d’autres personnes de l’industrie.

«Je ne suis pas le genre de femme à croire qu’un homme ne sera pas attiré par d’autres femmes. Je ne suis pas cette fille. Ce n’est tout simplement pas réaliste », a déclaré Jada.

« Ce n’est pas parce que votre homme est attiré par une autre femme qu’il ne vous aime pas. »

3. Jada et Will se sont trompés, pensons-nous.

Le couple a tous deux déclaré que leur relation n’avait pas toujours été monogame.

Bien sûr, nous connaissons la liaison de Jada avec le rappeur August Alsina, qui s’est ensuite transformée en une relation pendant que Will et Jada étaient en pause.

Après l’explosion de ce scandale, Will a déclaré que Jada n’était pas « la seule » à avoir des relations en dehors de leur mariage.

Mais ce que le couple a réussi à garder quelque peu discret, c’est si ces relations faisaient partie d’un accord ou s’ils étaient infidèles l’un à l’autre. Nous ne le saurons peut-être jamais.

4. Ils ont un mariage ouvert, mais ils ne le recommandent pas.

Après la sortie de ses mémoires éponymes, Will Smith a fait une tournée de presse, où il semblait ne parler que de son mariage avec Jada.

Dans une interview avec GQ, l’acteur de 53 ans a confirmé que lui et Jada avaient eu des relations sexuelles en dehors de leur mariage, conformément à un accord mutuel.

Maintenant, une relation ouverte n’est en aucun cas dysfonctionnelle, en fait, beaucoup mènent une vie saine tout en pratiquant la non-monogamie éthique.

Ce qui est étrange, c’est que Will ne semble pas du tout satisfait du choix qu’ils ont fait.

« Nous nous sommes donné confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie », a déclaré Smith.

« Le mariage pour nous ne peut pas être une prison. Et je ne suggère notre route à personne, je ne suggère cette route à personne », dit-il.

5. Will et Jada ont fait l’objet d’une enquête par les services de protection de l’enfance.

En 2014, le couple avait fait l’objet d’une enquête par le département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles après la diffusion d’une photo de Willow Smith, alors âgée de 13 ans, allongée au lit avec Moises Arias, 20 ans.

Les Smith ont finalement été innocentés après qu’un renseignement anonyme a été envoyé au DCFS concernant « le bien-être et la sécurité de Willow, sur la base du contenu de la photo ».

« Voici l’affaire », a déclaré Jada à TMZ. « Il n’y avait rien de sexuel dans cette photo ou cette situation. Vous les gars, vous projetez vos déchets dessus. Vous agissez comme des pédophiles cachés et ce n’est pas cool. »

Will et Jada ont tous deux estimé que l’image était une forme d’expression artistique et n’était qu’un amusement innocent.

6. Le divorce n’est pas une option pour eux.

« Jusqu’à ce que la mort nous sépare », a déclaré Will à MTV News en 2006. « Il y a donc deux résultats possibles. Un, nous allons être ensemble jusqu’à la mort, ou deux, je suis mort.

Il semble que pendant toutes les années du mariage de Jada et Will, et leurs nombreux hauts et bas, le couple n’a jamais envisagé et n’envisagera jamais de divorcer.

Dans un clip de « Red Table Talk », Will et Jada ont plaisanté en disant qu’ils avaient choisi de rester ensemble tout au long de leurs années de mariage.

« Tu sais pourquoi je n’ai jamais divorcé ? Will lui a demandé, ce à quoi Jada a répondu en plaisantant: « C’est moins cher de me garder. »

7. Jada et Will ne se définissent pas comme « mariés ».

Dans une interview avec le magazine People, Jada a expliqué pourquoi elle et Will se considéraient comme des « partenaires de vie » au lieu d’être « mariés ».

« J’avais besoin d’une forme différente pour dissoudre toutes les attentes que j’avais d’un mariage », a révélé Jada. « J’avais besoin de faire ça pour voir Will en dehors de son mari et le voir comme un être humain. »

Dans ses mémoires, « Will », l’acteur a expliqué que Jada n’avait jamais cru au mariage conventionnel.

« Jada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d’une manière très différente de celle que j’ai grandi. Il y a eu d’importantes discussions sans fin sur ce qu’est la perfection relationnelle ? Quelle est la meilleure façon d’interagir en couple ? »

Le fait qu’ils se désignent comme « partenaires de vie » pourrait également être lié à leur désir d’avoir un mariage ouvert.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.