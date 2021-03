Jennifer Garner partage la manière douce qu’elle et Ben Affleck célèbreront les mariages d’enfants

Nous pouvons toujours compter sur Jennifer Garner pour trouver la lueur d’espoir.

En 2015, un jour après leur 10e anniversaire de mariage, Garner et Ben Affleck ont ​​annoncé leur divorce. Un an plus tard, Garner a déclaré à Vanity Fair qu’elle avait «perdu le rêve de danser avec (son) mari lors du mariage de (sa) fille».

Mais le temps guérit toutes les blessures. L’acteur vétéran et star du nouveau film « Yes Day » a une nouvelle perspective ces jours-ci.

«Quand nos enfants se marieront, nous danserons, je le sais maintenant», a déclaré la mère de trois enfants de 48 ans dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter. « Nous allons boogaloo et passer un bon moment. Je ne m’inquiète plus pour ça. »

Garner et Affleck ont ​​coparentalité leurs trois enfants, Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans, depuis leur séparation.

«Quand ils étaient plus petits et qu’il y avait des choses là-bas qui étaient choquantes, ma demande à eux était toujours: ‘Laissez papa et moi vous parler de quoi que ce soit’», a-t-elle dit, faisant référence à l’intense spéculation sur les infidélités d’Affleck. « Je leur dirais: ‘Si vous voyez une image sur le devant d’un magazine, je la regarderai avec vous et nous traiterons tous les sentiments effrayants qui se manifestent.' »

Garner a gardé ses enfants secrets et est restée en grande partie hors ligne en raison d’un problème de longue date avec les paparazzi.

«Nous vivions dans une rue remplie d’acteurs, beaucoup plus réussis, célèbres et décorés que moi, y compris Ben, et ils passaient tous un par un, pas de problème, puis j’y allais faire une course scolaire et il y aurait 15 voitures qui m’accompagneraient », a-t-elle déclaré à propos de ses premières années de célébrité. en bas du camion de l’homme de la piscine ou quelque chose comme ça, alors une nounou me voyait là-bas et appelait un numéro et ils grouillaient. «

Garner a noté dans l’interview qu’elle n’avait pas de photos de famille parce que ses enfants avaient toujours tellement peur des caméras.

En rapport

En 2013, Garner a fait partie intégrante de l’adoption d’un projet de loi pour protéger les enfants de célébrités en témoignant devant le Comité de la sécurité publique de l’Assemblée de l’État de Californie aux côtés de sa collègue actrice et maman Halle Berry.

L’acteur a déclaré que bien qu’elle ait accepté une vie publique, ses enfants n’ont pas fait ce choix. Violet, une maternelle à l’époque, s’est jointe à sa mère pour témoigner.

« Violet est hyper-articulée – elle est la fille de Ben Affleck », a déclaré Garner au Hollywood Reporter. «Et elle s’est levée sur une chaise dans une petite robe de velours, les cheveux un peu en arrière et ses lunettes dessus et elle n’a pas dit que son R avait raison, et elle a dit: » Nous n’avons pas demandé ça. Nous ne le faisons pas » Je veux ces caméras, elles sont effrayantes. Les hommes sont effrayants, ils se frappent et il est difficile de se sentir comme un enfant quand on est pourchassé. ‘ »

En rapport

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

Vidéo connexe: