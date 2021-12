Regardez O Night Divine de Zara, avec John C. Reilly dans le rôle du Père Noël, gratuit sur Youtube

À l’heure des cadeaux, Zara, le détaillant de vêtements, a recruté le réalisateur Luca Guadagnino pour créer un court métrage de Noël (43 minutes) à partager avec le monde. nuit divine, mettant en vedette John C. Reilly et Alex Wolff dans un conte de Noël dans lequel le père Noël (Reilly) croise le chemin d’un musicien ambulant (Wolff) au sommet des montagnes de Saint-Moritz, en Suisse, à la recherche d’un hébergement dans un hôtel haut de gamme.

Zara s’est rendue sur Twitter pour partager la nouvelle. « Lors d’un réveillon de Noël enneigé dans un grand hôtel à flanc de montagne, les vies de cinq personnes se croisent comme par magie pour débloquer une nuit folle d’aventures scandaleuses et de célébration joyeuse Oh Night Divine, un court métrage réalisé par Luca Guadagnino. Regardez le film complet ici.

Alex Wolff a fait savoir à ses fans en publiant un teaser via Instagram.

« OMG ! Ça a l’air magnifique ! Je vais le regarder tout de suite. Je suis sûr que j’apprécierai ta performance parce que tu es tellement talentueux, mec ! » s’écria César.

« Qu’est-ce que le HECK ??! Cette chose est gratuite sur yt !!! » demanda un Perry surpris. Eh bien, oui, Perry ! Voir nuit divine à l’heure actuelle! Les téléspectateurs décrivent le film comme Wes Andersonesque, adorable, ou le déclarent simplement, « Bellissimo ».

nuit divine a été écrit par Michael Mitnick (La fille chancelante, également dirigé par Guadagnino), et l’acteur et musicien Alex Wolff a prêté sa voix et sa chanson pour le film qui a incité les téléspectateurs à implorer la sortie du single. Aux côtés de John C. Reilly et Alex Wolff se trouvent Hailey Gates, Samia Benazzouz, Chloe Park, Valerio Santucci, Francesca Figus, Tania Hanyoung Park et Shi Yang Shi.











