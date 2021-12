Zendaya dit que Willem Dafoe a fait peur à tout le monde sur Spider-Man: No Way Home Set

Le retour bienvenu de Willem Dafoe en tant que Green Goblin a été présenté comme l’un des aspects les plus agréables de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. La suite embrasse pleinement son gimmick consistant à faire venir des personnages des précédents Homme araignée univers cinématographiques, et cela inclut plusieurs personnages de la trilogie cinématographique originale de Sam Raimi. Dafoe a déjà joué Green Goblin dans le tout premier Homme araignée film, et il a été largement présenté dans le marketing menant à la sortie de ce nouveau film aux côtés d’Alfred Molina et Jamie Foxx.

Après la sortie du film, Tom Holland et Zendaya ont expliqué ce que c’était que de travailler avec les stars de la franchise de retour. En ce qui concerne Dafoe, Zendaya a été choqué par la façon dont l’acteur était si agréable avec tout le monde dans les coulisses pour être si pervers de manière convaincante lors du passage au personnage. En fait, comme le régalait Marvel, elle dit que Dafoe a fini par effrayer tout le monde sur le plateau.

« Très peur de tout le monde, pour être honnête… Le plus cool, c’est que tout le monde est si adorable, et puis ils jouent juste ces personnages très diaboliques. es-tu?’ Puis, [mimics Green Goblin voice,] Comme whoa. »

Pour sa part, Holland a été impressionné par le nombre de façons différentes dont Dafoe a pu livrer chaque ligne. Holland dit qu’il n’a jamais vu un acteur donner à un réalisateur « autant d’options » comme il a vu Dafoe le faire sur le tournage de Spider-Man : No Way Home.

« Je n’ai jamais travaillé avec un acteur qui a pu donner autant d’options à un réalisateur. Il a ce seul discours dans le film où il parle du genre de crise existentielle de Peter. Il a dû faire la scène 30 fois et ils étaient tous différent. »

Peut-être que l’une des raisons pour lesquelles le retour de Willem Dafoe dans ce rôle a si bien résonné est qu’il l’a pris très au sérieux. L’une de ses conditions posées avant de signer était qu’il pouvait faire ses propres cascades, car l’acteur vétéran a insisté pour être physique pour le rôle. Il n’est que l’un des nombreux personnages majeurs à apparaître dans ce nouveau film, mais pour de nombreux fans, il s’est certainement distingué.

Jon Watts dirige Spider-Man : Pas de chemin à la maison sur un scénario de Chris McKenna et Erik Sommers. Le synopsis se lit comme suit: « Avec l’identité de Spider-Man maintenant révélée, notre sympathique web-slinger de quartier est démasqué et n’est plus en mesure de séparer sa vie normale en tant que Peter Parker des enjeux élevés d’être un super-héros. Lorsque Peter demande de l’aide au docteur Strange (Benedict Cumberbatch), les enjeux deviennent encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man. »





Tom Holland joue le rôle de Peter Parker avec d’autres stars de retour de la Homme araignée séries comprenant Zendaya, Jacob Batalon et Marisa Tomei. Le film a été un succès incroyable en fracassant des records à gauche et à droite, recueillant des éloges universels même avec plusieurs mois de battage médiatique immense. Marvel et Sony veulent garder ce train en mouvement avec des rapports sur une autre trilogie en place avec le retour de Tom Holland. Pour l’instant, vous pouvez attraper Spider-Man : Pas de chemin à la maison dans les théâtres.





