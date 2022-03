Ce sont toutes les nouvelles qui arrivent cette semaine à Disney +

Découvrez tous les films, séries et documentaires qui débarquent sur Disney+ cette semaine.

Disney+ nous a ravis durant la première quinzaine de mars avec des sorties comme le dernier film de Steven Spielberg, West Side Storyle nouveau long métrage de Pixar, Rapporterla dernière saison de Bob’s Burger’s ou la première saison d’Outrun de Running Man et pendant cette deuxième quinzaine du mois il veut continuer à maintenir le niveau avec de nouveaux films et séries pour tous les goûts.

Pour cette raison et pour que vous ne manquiez de rien, ci-dessous, nous allons découvrir toutes les nouveautés qui arrivent cette semaine sur Disney+, parmi lesquelles vous pourrez retrouver le dernier film de Guillermo del Toro, l’allée des âmes perduesdes longs métrages récompensés par un ou plusieurs Oscars tels que The Revenant, The Poseidon Adventure ou The French Connection: Against the Drug Empire ou les dernières saisons de la série coup et chute de neige.

Si vous voulez profiter de tout ce contenu, n’oubliez pas de vous abonner à Disney+ si vous ne l’avez pas déjà fait, rappelez-vous que si vous louez le plan annuel tu paieras 7,50 € par mois à la place du 8,99 € par mois du mode mensuel.

Films à venir sur Disney + cette semaine

Disney + augmente son vaste catalogue de films avec une série de nouvelles intéressantes que vous pouvez voir tout au long de cette semaine dans le service de streaming populaire, que nous détaillerons ci-dessous.

Ceux-ci sont Tous les films qui arrivent sur Disney+ tout au long de cette semaine:

L’allée des âmes perdues (16 mars)

(16 mars) Douze à la maison (18 mars)

le renaît (18 mars)

(18 mars) Un couple de trois (18 mars)

La connexion française. Contre l’empire de la drogue (18 mars)

(18 mars) French Connection II (18 mars)

L’aventure de Poséidon (18 mars)

(18 mars) Les yeux de Tammy Faye (23 mars)

Ice Age: Les Aventures de Buck Wild (25 mars)

Olivia Rodrigo: Conduire à la maison pour vous (25 mars)

Chariots de feu (25 mars)

MASH (25 mars)

Perdu (25 mars)

Les séries arrivent sur Disney+ cette semaine

Cette semaine, Disney+ améliore son portefeuille complet de séries avec la première des nouvelles saisons de Hit et Snowfall :

Hit Saison 2 (16 mars)

(16 mars) Neige Saison 4 (16 mars)

Documentaires à venir sur Disney + cette semaine

Si vous êtes fan de documentaires, Disney+ vous a aussi préparé quelques premières que vous aimerez sûrement:

Mayday : catastrophes aériennes Saison 9 (16 mars)

Saison 9 (16 mars) plus que des robots (18 mars)

Si vous n’êtes pas encore abonné à Disney+, vous pouvez le faire directement depuis le bouton que nous vous laissons sous ces lignes.

Rubriques connexes: ensembles

Cet article suggère objectif et indépendant produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Andro4all reçoit une commission.

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂