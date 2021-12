The Batman commencera à diffuser sur HBO Max après une fenêtre théâtrale de 45 jours

Si vous voulez regarder Le Batman à la maison, attendez encore 45 jours après sa première. Sortie en salles le 4 mars 2022, Le Batman est l’un des Warner Bros.’ les prochaines sorties les plus attendues. Alors que les plus grandes fonctionnalités du studio cette année ont été diffusées le jour et la date en 2021, le plan est d’utiliser des fenêtres de 45 jours pour leurs nouveaux films au cours de la nouvelle année, ce qui gardera Le Batman et d’autres films diffusés exclusivement sur grand écran pendant environ un mois et demi.

La date de sortie en streaming de Le Batman a maintenant été officiellement confirmé par le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar. Il déclare que le film apparaîtra sur HBO Max le 46e jour après sa première en salles. La fenêtre de 45 jours est également quelque chose qui sera appliqué à toutes leurs grandes versions pour 2022, l’état de l’industrie continuant à changer rapidement. Voici ce que Kilar avait à dire à propos de Le Batmandate de sortie de, par ComicBook.com.

« Pensez au moment où les films seraient diffusés sur HBO, soit huit à neuf mois après la première en salles. Le Batman va apparaître le jour 46 sur HBO Max. C’est un énorme changement par rapport à la situation en 2018, 2017, 2016… Je me sens vraiment très bien en sachant que Le Batman, et Adam noir, et Le flash, et Elvis, et une foule d’autres films, vont littéralement apparaître le jour 46 sur HBO Max dans une variété de territoires du monde entier. C’est un très, très grand changement que je ne pense pas que les gens apprécient, et je me sens vraiment bien à ce sujet. »

Le Batman est réalisé par Matt Reeves et co-écrit par Reeves et Peter Craig. Situé dans un univers autonome, il fait appel à Robert Pattinson pour incarner une nouvelle incarnation de Bruce Wayne. Le film met également en vedette Jeffrey Wright, John Turturro, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell et Andy Serkis. Il existe des plans préliminaires pour développer des suites, car il y a des espoirs de lancer une nouvelle franchise avec Le Batman. Au moins deux émissions dérivées sur HBO Max sont également en préparation.

Le synopsis officiel de Le Batman se lit comme suit : « Deux ans à arpenter les rues alors que Batman (Pattinson), semant la peur dans le cœur des criminels, a conduit Bruce Wayne au plus profond de l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance -Alfred Pennyworth (Serkis), Lt James Gordon (Wright) – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme l’unique incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.





Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman (Kravitz), Oswald Cobblepot/aka le Pingouin (Farrell), Carmine Falcone (Turturro) et Edward Nashton/alias le Riddler (Dano). Alors que les preuves commencent à se rapprocher et que l’ampleur des plans de l’auteur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui affligent depuis longtemps Gotham City. »

Le Batman sortira dans les salles de cinéma le 4 mars 2022. Avec sa fenêtre de 45 jours en exclusivité pour les cinémas, le film commence à être diffusé sur HBO Max le 19 avril 2022.









