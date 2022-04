7 choses que Megan Thee Stallion a faites et dites qui ont changé l’industrie pour le mieux

Megan Thee Stallion est définitivement en passe de devenir l’une des plus grandes rappeuses du monde.

À seulement 27 ans, Megan Thee Stallion, de son vrai nom Megan Jovon Ruth Pete, a battu des records et marqué l’histoire avec ses chansons à succès, après avoir d’abord attiré l’attention grâce à des vidéos qu’elle publiait sur son freestyle sur les réseaux sociaux.

Malgré son long répertoire de chansons à succès, Megan utilise également sa renommée et son argent pour aider les personnes moins fortunées et a également utilisé sa voix pour élever différentes communautés.

Voici 7 choses percutantes que Megan Thee Stallion a dites ou faites qui ont changé l’industrie.

1. Elle utilise sa musique pour que les femmes se sentent confiantes et puissantes.

Beaucoup de paroles de Megan Thee Stallion dans ses chansons parlent d’avoir confiance en sa propre peau et peuvent parler directement à son fandom principalement féminin.

À partir de ses chansons à succès comme « Savage » et même « WAP », qui ont créé une conversation autour de la représentation de la sexualité féminine, Megan vise à autonomiser les femmes de tous les horizons.

En rappant sur sa propre confiance en soi, elle a également réussi à renforcer la confiance de ses fans. Son clip pour son single » Thot Sh * t » de 2021 a également suscité de nombreux éloges avec l’inclusion de tous les types de corps incitant les gens à dire qu’elle change le monde avec la puissance de sa musique.

Dans une interview avec Harper’s Bazaar, Megan a parlé de son parcours avec confiance en elle, en disant : « Je me rends compte que je n’ai pas besoin d’être complètement glamour à chaque fois que vous me voyez parce que je me sens de plus en plus à l’aise avec moi-même et plus à l’aise avec ma peau. Je sais que je suis une personne que tout le monde regarde, et ils se disent, ‘Oh, Megan, c’est une femme confiante. Elle est si forte.’ Mais vous devez passer par des choses pour devenir cette personne. »

2. Elle a aidé les femmes à poursuivre leurs études en créant une bourse universitaire de 4 ans avec frais de scolarité payés.

Megan Thee Stallion s’est exprimée tout au long de sa carrière lors de son inscription à l’université de Texas Southern, où elle a obtenu un diplôme en administration de la santé.

En juin 2021, Megan a annoncé qu’elle réaliserait les rêves d’un étudiant en offrant une bourse d’études complète de quatre ans.

Selon Roc Nation, le rappeur a offert la bourse à un étudiant de la Roc Nation School of Music, Sports, and Entertainment de l’Université de Long Island, ce que la société de divertissement de Jay-Z a annoncé en août 2020. L’école accueillera son premier semestre à l’automne. 2021, et 25% de la classe de première année entrante recevra des bourses d’études Roc Nation Hope.

« Recevoir une éducation est extrêmement important pour moi », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. « J’ai encore des objectifs académiques que je veux atteindre, donc si je peux utiliser mes ressources pour ouvrir des portes et créer des opportunités pour au moins un étudiant, alors c’est une victoire. Il est important que nous encourageons nos étudiants à poursuivre leurs passions et à les mettre en position de devenir le prochain changeur de jeu dans les domaines de leur choix. »

Ce n’est pas la première fois que Megan offre une bourse universitaire, après avoir lancé le Don’t Stop Scholarship Fund, du nom de son single mettant en vedette le rappeur Young Thug.

La bourse, qui a été offerte en octobre 2020, avait été attribuée à deux femmes de couleur poursuivant un diplôme d’associé, de licence ou de troisième cycle dans n’importe quel domaine avec des bourses de 10 000 € chacune, selon Billboard.

3. Elle est passionnée par le fait de redonner aux personnes dans le besoin et a fait don de 15 000 € à la Houston Food Bank.

Selon Chron, en 2019, Megan Thee Stallion avait passé Thanksgiving avec sa communauté, redonnant à ceux qui en avaient besoin.

Le rappeur avait fait don de 15 400 € de dindes qui ont été distribuées à 1 050 ménages pour Thanksgiving. Cinq quartiers de Houston avaient reçu les dons, dont Fifth Ward, Southwest Houston et Kashmere Gardens.

« J’ai atterri juste après mon vol et je suis venue directement à la @houstonfoodbank et aux chaudasses, nous avons déjà fait don de plus de 1 000 dindes », a-t-elle partagé dans un post Instagram, selon ABC 13.

4. Elle sensibilise aux problèmes mondiaux par le biais de ses réseaux sociaux – elle a déjà organisé un « Hottie Beach Clean Up » en Californie.

En juin 2019, Megan a annoncé qu’elle organiserait un premier « Hottie Beach Clean Up », selon Complex.

Sur ses réseaux sociaux, Megan a encouragé ses fans à la rejoindre à Santa Monica Beach pour aider à ramasser les déchets dans le cadre d’une nouvelle initiative. « Hey Hotties, j’organise le tout premier HOTTIE BEACH CLEAN UP à Cali le 6 juin sur la jetée de Santa Monica. Soyez là à 15h ! Houston, nous sommes les prochains ! »

Selon La Source, l’idée lui serait venue après qu’un fan lui ait demandé de sensibiliser au réchauffement climatique sur ses plateformes. Elle a pensé que c’était une bonne idée et a posté une invitation sur Instagram.

« Je suis sur le point de me mettre à la merde de fille sexy et de commencer à utiliser moins de plastique et à essayer d’utiliser la même bouteille d’eau – et je pense que je vais organiser un nettoyage de plage pour toutes les filles. Vous devez venez en bikini et on va aller nettoyer un peu la merde, tu vois ce que je dis ? »

Malgré le court préavis, des centaines de fans de Megan, appelés « Hotties », se sont présentés à la plage pour participer à l’effort de nettoyage. Megan a félicité tous ceux qui se sont réunis pour aider et a demandé aux fans de lui donner des plages qu’ils devraient faire pour le prochain « Hottie Beach Clean Up ».

5. Elle a donné 1 million de dollars lors de la Journée internationale de la femme en collaboration avec la marque de mode Fashion Nova.

En mars 2021, Megan a annoncé qu’elle aiderait les femmes avec sa dernière campagne d’un million de dollars avec Fashion Nova, qui était tombée le jour de la Journée internationale de la femme.

L’initiative « Women on Top » de Megan vise à autonomiser les femmes en soutenant leur éducation, leurs entreprises, leurs organisations caritatives et leurs organisations avec des dons, des bourses et des subventions. Tout au long du mois de mars, Megan s’était associée à Fashion Nova Cares pour mettre en avant les femmes récipiendaires présélectionnées pour recevoir 25 000 € ou plus, pour gagner un total de 1 million de dollars, selon Billboard.

« Je suis ravie de collaborer avec Fashion Nova Cares sur l’initiative Women on Top et de faire partie du don de 1 million de dollars pour soutenir les entreprises et les organisations dirigées par des femmes », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Ces dons changent la vie et aideront les femmes de tous âges à faire un pas de plus vers la réalisation de leurs rêves. »

Ce n’est pas la première fois que Megan utilise sa plateforme pour redonner aux femmes.

Après la sortie de sa chanson ‘WAP’ avec Cardi B, les deux rappeurs se sont associés à Cash App et Twitter après les débuts historiques de la chanson n ° 1 sur le Billboard Hot 100, dans lequel ils ont donné 1 million de dollars pour honorer les femmes pendant la conversation virale sur l’autonomisation des femmes après la sortie de la chanson.

6. Elle parle constamment de la protection des femmes noires.

Dans un éditorial du New York Times de 2020 intitulé « Pourquoi je parle pour les femmes noires », Megan a abordé la façon dont les femmes noires sont « manquées de respect et ignorées » en Amérique.

Dans l’article, Megan a décrit le rôle potentiel des femmes noires dans l’élection présidentielle de 2020, sa fusillade présumée par Tory Lanez, sa manifestation de Saturday Night Live contre le meurtre de Breonna Taylor, les taux de mortalité maternelle stupéfiants des mères noires et d’autres facteurs sociaux qui l’informent. se battre pour « protéger les femmes noires ».

« J’ai récemment été victime d’un acte de violence par un homme », a écrit Megan, en omettant le nom de Tory Lanez. « Après une fête, j’ai reçu deux balles alors que je m’éloignais de lui. Nous n’étions pas en couple. Honnêtement, j’ai été choqué d’avoir fini à cet endroit. »

En fin de compte, elle écrit qu’elle réalise que la violence contre les femmes « se produit parce que trop d’hommes traitent toutes les femmes comme des objets, ce qui les aide à justifier de nous infliger des abus lorsque nous choisissons d’exercer notre libre arbitre ».

Elle a également dénoncé l’industrie du hip-hop pour son comportement misogyne, ajoutant : « Il semble que l’écosystème dominé par les hommes ne puisse gérer qu’une seule rappeuse à la fois. D’innombrables fois, les gens ont essayé de me dresser contre Nicki Minaj et Cardi B. , deux artistes incroyables et des femmes fortes. Je ne suis pas « la nouvelle » personne ; nous sommes tous uniques à notre manière. »

7. Dans un autre effort pour redonner à sa ville natale, elle prévoit d’ouvrir des résidences-services à Houston.

Dans une interview avec Rolling Stone, Megan a révélé qu’elle prévoyait d’ouvrir une résidence-services dans sa ville natale de Houston, une initiative qu’elle souhaitait mettre en œuvre après avoir obtenu son diplôme universitaire.

Megan a exprimé son enthousiasme après avoir obtenu son diplôme de la Texas Southern University et a partagé qu’elle prévoyait de faire une différence dans la communauté de la santé avec son nouveau diplôme.

« Je vais toujours ouvrir ces résidences-services et je veux absolument embaucher de nouveaux diplômés universitaires », a-t-elle déclaré. « Personne ne veut jamais vous embaucher à la sortie de l’université. Ils ont l’impression que vous n’avez aucune expérience, alors je veux créer un endroit où vous pouvez acquérir de l’expérience. »

Non seulement Megan veillera à ce que les personnes âgées aient un chez-soi sûr, mais elle créera également des emplois pour ses collègues infirmières et administrateurs de la santé !

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.