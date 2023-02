Incroyable! Voici comment est aujourd’hui la fille au manteau rouge de la Liste de Schindler

Hollywood

Le film réalisé par Steven Spielberg lui a valu le premier Oscar pour l’un des réalisateurs les plus importants de l’histoire du cinéma.

© IMDbLa liste de Schindler.

Il a fallu de nombreuses années pour Steven Spielbergpresque 20 ans, pour pouvoir recevoir la reconnaissance due de L’Académie. Malgré la sortie de titres comme Requin soit ET l’extraterrestredans Hollywood ils ont refusé de donner une statuette à ce directeur. jusqu’à ce qu’il vienne la liste de Schindlerun film sorti en 1993.

Centré sur la figure Oscar Schindlerun homme d’affaires qui est devenu un héros pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et a aidé de nombreux membres de la communauté à s’échapper de l’Allemagne nazie, avait Ralph Fiennes comme son protagoniste. De plus, il y avait une petite fille, avec une veste rouge (la seule partie en couleur de tout le film à l’exception de la séquence finale), qui est devenue un symbole de l’histoire.

Oliwia Dabrowska était la petite fille choisie par Steven Spielberg pour donner vie à ce personnage dont le nom était Génie. Seules deux minutes sont apparues dans la liste de Schindler (avec une fin tragique) mais ils l’ont atteint pour être l’un des personnages les plus mémorables de cette histoire. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui était arrivé à sa vie ?

Lors d’un entretien avec regarde qui j’ai trouvévous pouvez voir comment c’est actuellement Oliwia Dabrowska, qui n’est plus dédié au monde du théâtre. C’était sa première apparition depuis des années pour la femme de 33 ans, qui a longtemps refusé de donner des interviews parce que dans une note, elle a été sortie de son contexte et a donné l’impression qu’elle avait été traumatisée par la liste de Schindler (ce qu’il a complètement démenti). Voici comment il est actuellement affiché sur leurs réseaux sociaux :

+Que fait le protagoniste de La Liste de Schindler aujourd’hui ?

Loin du monde du théâtre, Oliwia Dabrowska Il travaille actuellement dans le monde de la communication. Est rédacteur et il travaille à son compte, sur demande. De plus, durant la guerre entre la Russie et l’Ukraine, elle fut très active en faveur des victimes ukrainiennes et fut même volontaire dans le pays dévasté par Vladimir Poutine.

