Les avantages des banques en ligne sur les banques classiques

Les banques en ligne ont considérablement amélioré les services financiers en les rendant plus rapides, plus efficaces et moins coûteux. Offres attractives, gratuité, disponibilité… Voici les 5 avantages des banques en ligne.

La plupart des banques en ligne sont gratuites

Même si toutes les offres des banques en ligne ne sont pas les mêmes, elles sont, la plupart du temps, gratuites. Par exemple, elles proposent une carte bancaire gratuite, chose qui n’est pas le cas chez les banques traditionnelles. Et il en va de même pour les virements ainsi que les retraits d’espèces.

En effet, dans les banques traditionnelles, le retrait d’espèce est gratuit si vous l’effectuez dans leurs agences. Cependant, dès lors que vous faites un retrait hors de celles-ci et si votre CB ne vous le permet pas, les trois premiers sont gratuits, mais les autres vous seront facturés.

Les frais de tenue de compte n’existent pas non plus avec les banques en ligne. La raison ? Elles ne possèdent pas d’infrastructures pour accueillir les clients, et donc ont moins de dépenses.

La disponibilité et l’efficacité des banques en ligne

Les avantages des banques en ligne sont aussi leur flexibilité en termes d’horaires et leur disponibilité.

La flexibilité horaire

Un des autres avantages des banques en ligne est la flexibilité horaire qu’elles proposent. Leurs utilisateurs peuvent effectuer diverses opérations bancaires sans limite de temps. Que ce soit tard le soir, les jours fériés ou même les week-ends, l’accessibilité de ces banques n’a pas de limite. Le service client est disponible quotidiennement 24 heures sur 24.

Cela vous permet de pouvoir résoudre n’importe quel problème, n’importe quand, et tout cela à distance, rapidement, avec une grande fiabilité. Cette assistance personnalisée de tout instant est un vrai plus pour les clients qui n’ont pas le même rythme de vie que la plupart des Français.

Un conseiller toujours disponible

On pourrait croire que, derrière les banques en ligne, il n’y a que des robots. Cela est faux. Au contraire, elles peuvent être plus réactives et efficaces que les établissements bancaires classiques puisqu’un conseiller est toujours disponible.

En effet, avec les banques en ligne, il n’y a pas d’interlocuteur attitré. Les conseillers ont tous le même niveau d’accès à votre compte, et pourront donc répondre à vos questions ou demandes. Et cela sans que vous ayez à prendre rendez-vous plusieurs semaines à l’avance. Cet accompagnement à distance est facilité grâce aux chats en ligne, aux correspondances par e-mail et même aux appels téléphoniques.

L’offre de services avantageux

Au-delà d’être gratuites, efficaces et réactives, les banques en ligne proposent de nombreux services avantageux par rapport aux agences traditionnelles. Par exemple, les taux des prêts immobiliers sont plus intéressants, tout comme l’ensemble de leurs offres promotionnelles.

Les banques en ligne vous offrent de nombreux services financiers attractifs :

Primes de bienvenue

Produits d’épargne

Remises sur les achats effectués

Banques en ligne : facilité d’utilisation

Nombreux sont ceux qui pensent que les banques en ligne sont plus compliquées à utiliser, car tout se passe sur Internet. C’est une idée reçue. Tout a été pensé pour qu’elles puissent être utilisées et comprises, facilement, par tous ! La gestion des épargnes, les virements… L’ensemble des opérations bancaires sont rapides et simples à réaliser grâce à la navigation intuitive de leurs sites Internet et applications mobiles.

Il n’a jamais été aussi facile de consulter ses comptes et de régler ses factures qu’avec les banques en ligne. Il est aussi très simple d’ouvrir un nouveau compte avec une banque en ligne. En seulement quelques clics et avec une signature électronique, vous avez déjà ouvert un nouveau compte pour épargner par exemple.

De plus, leurs services bancaires sont accessibles depuis un appareil connecté, n’importe lequel. Tablette, ordinateur, smartphone… Vous avez accès à votre banque partout ! Vous pouvez tout gérer à distance. Cet avantage n’est pas négligeable aujourd’hui dans notre société ultra-connectée.