Formentor VZ5. 5 cylindres pour la CUPRA la plus puissante jamais conçue

Limité à 7000 exemplaires (tous avec conduite à gauche), le très attendu CUPRA Formentor VZ5 a été révélé lors d’un événement célébrant le troisième anniversaire de CUPRA.

Titulaire du «titre» de modèle le plus puissant de la plus jeune marque, le Formentor VZ5 propose 390 ch et 480 Nm extrait du même turbo cinq cylindres de 2,5 l de l’Audi RS Q3 (qui offre 400 ch et 480 Nm).

Toute cette puissance est envoyée aux quatre roues via le système 4Drive et une transmission automatique DSG à sept rapports. Grâce à cela, la plus puissante des CUPRA accélère à 100 km / h en 4,2 secondes et atteint 250 km / h. Par curiosité, le «cousin» RS Q3 prend 4,5 secondes, malgré 10 ch supplémentaires.

Quoi d’autre change?

Par rapport aux autres CUPRA Formentor, la version VZ5 se distingue à l’avant par l’adoption d’un capot spécifique, d’une calandre noire mate et d’une prise d’air plus grande sur le pare-chocs avant.

Sur le côté, nous avons des jantes 20 ”exclusives à cette version et à l’arrière il y a un diffuseur spécifique en fibre de carbone, flanqué de quatre orifices d’échappement disposés deux à deux en diagonale, et d’un logo spécifique. Enfin, à l’intérieur, nous avons de nouveaux sièges en cuir, des finitions exclusives et un nouveau volant.

A noter également la garde au sol réduite par rapport au Formentor VZ (-10 mm), les freins Akebono et la présence du châssis adaptatif DCC avec 15 niveaux d’amortissement adaptatif.

Avec l’arrivée prévue sur le marché pour le dernier trimestre de l’année, on ne sait pas encore combien coûtera la CUPRA Formentor VZ5 ni combien d’unités des 7000 à produire sont destinées au France.