Anton Yelchin, la fin dramatique de l’acteur qui avait tout pour réussir

CÉLÉBRITÉS

Le personnage de Star Trek est décédé en 2016 et a laissé une perte importante à Hollywood. Ici, nous passons en revue l’histoire de sa vie et l’hommage de ses proches.

© GettyAnton Yelchin, personnage de Star Trek, en 2011.

Aujourd’hui, il nous est facile de reconnaître qui sont les grandes promesses hollywoodiennes. C’est qu’il y a des acteurs qui conquièrent dans chacun de leurs projets et qui année après année montrent qu’ils ont encore une carrière importante devant eux. Mais… Que se passerait-il si tout cela se terminait du jour au lendemain ? C’est donc arrivé avec Anton Yechinl’interprète qui s’annonçait comme l’une des stars de cinéma les plus remarquables mais qui Il est mort il y a des années dans un accident. qui a choqué le monde.

Né en La Russie en 1989grandi ensemble à ses parents Viktor Yelchin et Irina Korina, deux figures du ballet sur glace. Mais sa reconnaissance, même aux Jeux Olympiques, n’a pas empêché sa famille juive d’être soumise à oppression politique et religieuse. En ce sens, avec seulement six mois à vivre, Anton et le couple d’artistes se sont rendus à États Unis en tant que réfugiés du département d’État. Là, ils ont continué à se produire dans cette discipline et à promouvoir l’importance de ces expressions artistiques auprès de leur petit fils.

Il s’est aventuré dans la photographie, la guitare et a même fait partie de groupes de musique, mais la vérité est qu’il a découvert à l’âge de neuf ans quelle était sa véritable passion. « La première chose dont je suis conscient, c’est que il a dit qu’il voulait faire des films», a-t-il expliqué dans une interview qui a été reproduite dans le documentaire biographique Amour, Antocha. Et même si ce n’est qu’en 2007 que a commencé à étudier le cinéma à l’Université de Californie du Sud, il profite entre-temps de son talent pour se montrer acteur de cinéma.

Sa première apparition était en Urgences aux urgencesen 2000, et depuis lors, il a participé à de nombreuses productions renommées dans le style 15 minutes (2001), Survint une araignée (2001) ou Salut Terminator (2009). Parmi les 69 films qui l’ont eu au casting, un s’est démarqué : la préquelle de Star Trek produit par JJ Abrams. Là, il a personnifié Pavel Tchekov et a obtenu son rôle de promesse hollywoodienne. Mais bien qu’il ait ensuite participé à d’autres projets cinématographiques, tout a eu une fin abrupte et dramatique.

Était le 19 juin 2016 alors qu’il quittait son domicile de Studio City (Los Angeles) pour aller répéter avec son groupe, The Hammerheads. Après être monté dans son véhicule, il a décidé de sortir un instant pour vérifier la boîte aux lettres. Mais une erreur de calcul a causé sa mort : il a laissé tourner la Jeep Cherokee, le camion a dévalé une pente et il écrasé contre la clôture de sa maison. Une asphyxie générée qui, en moins d’une minute, l’artiste est mort par accident.

Le documentaire Amour, Antocha a été produit par son ami Drake Dorémus, qui a réalisé un film qui revient sur tout de sa vie personnelle et professionnelle en guise d’hommage. C’est ainsi qu’ils ont révélé une maladie qu’Anton Yelchin a cachée pendant des années : il avait fibrose kystique et a décidé de ne pas l’exposer pour continuer à vivre chaque jour avec l’enthousiasme qui le caractérisait tant. À ce jour, on s’en souvient comme l’une des pertes inoubliables de l’industrie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂