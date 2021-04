5 faits en bref sur les nouveaux graphiques de podcast de Spotify – Spotify

Avec une mer de plus de 2,2 millions de podcasts parmi lesquels choisir, nous voulons fournir des ressources pour que les auditeurs découvrent des podcasts qu’ils adoreront, et pour que les créateurs trouvent de nouveaux publics. Il existe de nombreuses façons de trouver de nouvelles émissions à écouter sur Spotify – des recommandations sur votre page d’accueil à nos listes de lecture éditoriales thématiques – et c’est aussi une priorité pour nous de permettre à tout le monde de découvrir les podcasts les plus populaires dans les genres et les lieux.

Alors aujourd’hui, nous dévoilons un tout nouveau Graphiques de podcast expérience comprenant des graphiques nouveaux et plus détaillés, une expérience Web et des fonctionnalités hautement partageables afin que les podcasteurs et les auditeurs puissent partager le mot de leurs émissions préférées.

Les podcasts de Spotify sont destinés à être un guichet unique pour découvrir de nouvelles émissions et voir ce que le reste du monde écoute. Mais plus que cela, ils sont également le résultat de notre engagement envers la transparence avec les créateurs, qui peuvent comprendre quels facteurs dans nos graphiques et comment ils peuvent se positionner pour réussir.

Voici cinq nouvelles fonctionnalités à connaître dans la nouvelle expérience Charts:

Top Podcasts» est l’endroit où vous trouverez les émissions les plus populaires – celles que les fans écoutent depuis un certain temps et les nouveaux arrivants. Il est déterminé par une combinaison du nombre total d’abonnés et du nombre d’auditeurs uniques récents. «Top Episodes» est l’endroit où vous trouverez les tendances du moment dans ce que les gens écoutent aujourd’hui. Ce graphique est déterminé exclusivement par le nombre d’auditeurs uniques ce jour-là, donnant un aperçu de ce qui est à la mode en ce moment. Les utilisateurs américains peuvent également maintenant trouver nos graphiques de podcast sur le Web dans un tout nouveau, facile à utiliser expérience navigable . (Nous explorons d’autres marchés – restez à l’écoute!) Nous avons construit nos graphiques pour qu’ils soient aussi fiables et transparents que possible: ils sont basés sur une combinaison du nombre d’auditeurs uniques et du nombre de followers et offrir aux podcasteurs de nouvelles opportunités de faire découvrir leurs émissions. T La meilleure façon de soutenir vos podcasteurs préférés est de les suivre et d’écouter leurs épisodes, car il y a maintenant plus de façons de les découvrir. La profondeur et l’étendue des meilleurs podcasts et des graphiques de catégories permettent à beaucoup plus de podcasteurs de revendiquer une place, tandis que Trending récompense les podcasteurs nouveaux et émergents.

Nous sommes ravis que ces graphiques mis à jour promeuvent la découverte de podcasts, permettant aux auditeurs du monde entier de trouver facilement le meilleur contenu de leurs régions ainsi que d’afficher des graphiques d’autres pays dans une perspective mondiale – et potentiellement une nouvelle expérience d’écoute. Nous continuerons à faire évoluer notre expérience des Podcast Charts pour répondre aux besoins des auditeurs et ouvrir de nouvelles opportunités aux créateurs.

Découvrez ce qui augmente actuellement sur les graphiques: accédez à la section Parcourir tout de votre application Spotify, appuyez sur Podcasts, puis appuyez sur la vignette des graphiques de podcast.