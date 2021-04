Des dunes «  bleues  » étranges mouchetent la surface de Mars sur une photo de la NASA

Ce qui pourrait ressembler à une scène d’un film de science-fiction est en fait une image réelle de dunes mouchetant la surface de Mars .

La magnifique photo de l’orbiteur Odyssey de la NASA publié le 8 avril révèle les températures extrêmes et variables de une mer de dunes à la calotte polaire nord de Mars, qui sont formées en longues lignes de tissage par les vents au fil du temps. La planète rouge n’a pas réellement de taches bleues; les régions bleues de cette image en fausses couleurs représentent des zones plus froides, et les caractéristiques plus chaudes sont considérées comme une couleur jaune-orange, ont déclaré des responsables de la NASA.

L’image représente une zone d’environ 30 kilomètres de large, mais la portée totale des dunes de la calotte polaire nord de Mars s’étend beaucoup plus loin, couvrant une zone de la taille du Texas.

Dunes bleues à la surface de Mars vues par l’orbiteur Mars Odyssey de la NASA. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU)

Des dunes de sable peuvent être trouvées à divers endroits autour de la planète rouge. De la région polaire représentée sur cette image aux sols des cratères et plus encore, les dunes de Mars sont des caractéristiques fascinantes à la surface de la planète. Certaines des dunes de la planète ont même été repérées couvert de givre , qui va et vient avec les saisons.

Alors que la NASA a publié la nouvelle image le 8 avril, elle est composée d’images capturées de décembre 2002 à novembre 2004 par l’instrument THEMIS (Thermal Emission Imaging System) à bord de la NASA. Orbiteur de Mars Odyssey. L’image fait partie d’un ensemble de photos publiées récemment à fêter le 20e anniversaire of Odyssey, qui a été lancé le 7 avril 2001 et a commencé à observer Mars en octobre de la même année.

Odyssey étudie toujours la planète rouge; il détient le record du plus long vaisseau spatial actif en orbite continuellement autour d’une autre planète. La mission principale de l’engin a été d’étudier l’environnement de Mars et de collecter des données pour informer et protéger les futures missions sur Mars. Outre THEMIS, l’engin porte des instruments appelés GRS (spectromètre gamma) et MARIE (Mars Radiation Environment Experiment).

