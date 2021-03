Redo of Healer Episode 11 aborde l’anime vers un climax non censuré

L’épisode précédent de l’anime est sorti récemment. Les téléspectateurs attendent maintenant avec impatience le prochain de Redo of Healer. Si vous faites partie de cette weeb cultivée, voici ce que vous devez savoir sur l’épisode 11 de Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi non censuré.

Avec la sortie de l’épisode 10, l’anime se rapproche désormais de son apogée. L’épisode précédent de la série s’intitulait Le guérisseur devient une fleur unique et les événements deviennent assez intéressants avec le temps.

Refaire de Healer, épisode 10: Le guérisseur devient une seule et jolie fleur! est maintenant en ligne! Regardez-le ici: https://t.co/gl9zu6ZwBI pic.twitter.com/LX6fQxDO0N – HIDIVE (@HIDIVEofficial) 17 mars 2021

Refaire de l’épisode 11 du guérisseur

L’anime, l’épisode 11 de Redo of Healer est intitulé The Healer is Troubled by Norn’s Brutality. Finalement, après la longue attente, Keyarge affronte enfin son ennemi juré Norn. Contrairement à toutes les autres filles qu’il a rencontrées jusqu’à présent – Norn est assez intelligente, elle avait auparavant découvert qu’il simulait une dépendance. Ainsi, Keyarga est extrêmement prudente devant elle.

Où regarder Redo of Healer Ep 11 Uncensored?

Il y a eu beaucoup de controverses autour de la plate-forme de streaming de la série. Cependant, pour le moment, Redo of Healer Ep 11 est disponible en ligne sur HIDIVE. Quant à la version non censurée, elle sortira bientôt.

Date de sortie – Quand l’épisode 11 sera-t-il diffusé?

L’anime publie un nouvel épisode tous les mercredis. Alors, Redo of Healer Episode 9 sortira le 24 mars 2021.

L’épisode 11 est-il retardé?

Contrairement à l’épisode précédent, il n’y aura aucun retard dans le prochain épisode non concerné.