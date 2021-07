Brooklyn Nine-nine se termine officiellement après huit saisons

– Publicité –



Brooklyn Nine-Nine a terminé sa huitième saison. Il existe de nombreuses options pour terminer la course. Lors de sa première saison, la sitcom devenue NBC par Fox a été lancée en 2013. Son audience a augmenté au fil des ans. Il comprend plusieurs téléspectateurs de haut niveau tels que Lin-Manuel Miranda et Mark Hamill, qui ont tous deux contribué à renforcer le soutien à son renouvellement lorsqu’il a été annulé par Fox après la saison 5. Cela a conduit NBC à devenir son réseau domestique après plusieurs années. C’est maintenant terminé, mais la bonne nouvelle à ce sujet est que les créateurs Dan Goor et Michael Schur ont la chance de le terminer comme ils le souhaitent.

Les événements de Brooklyn Nine-Nine ont été déclenchés par l’arrivée de Raymond Holt (Andre Braugher) dans le 9e quartier de Brooklyn. Les premières tensions entre le nouveau capitaine et ses subordonnés ont entraîné cette arrivée. Les subordonnés sont plus à l’aise avec un supérieur moins intrusif. La relation entre le capitaine et ses subordonnés a commencé à se développer au fil du temps. Leur relation s’est développée au-delà des problèmes liés au travail. Leur travail exige que chacun soit impliqué dans les jalons de chacun. Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), qui s’est révélée bisexuelle, était également incluse. Amy (Andy Samberg) et Jake (Melissa Fumero) ont été impliqués dans la romance qui a conduit directement à la naissance de leur premier enfant.

Après une 8e saison retardée en raison de divers facteurs tels que l’épidémie de coronavirus et les protestations nationales contre la brutalité policière, NBC a annoncé que la fin de cette sitcom serait annoncée. L’annulation n’a pas été annoncée, bien qu’il existe des facteurs possibles. La saison 7 de Brooklyn Nine-Nine a connu ses plus faibles audiences avec 2,69 millions de téléspectateurs en moyenne – une forte baisse par rapport aux 3,11 millions de la saison 6. Un autre problème qui peut avoir contribué à cela est la critique selon laquelle il est utilisé comme un outil de propagande pour la police. Ce sont les fins possibles de Brooklyn Nine-Nine.

Le capitaine Raymond Holt sera enfin commissaire du NYPD

La saison 5 a révélé que Holt avait une chance au commissaire du NYPD. Une grande partie de l’arc de Holt s’est concentrée sur sa campagne pour le poste. L’ensemble de la 99 Squad soutenait la possibilité de Holt d’être promu – beaucoup d’entre eux pensaient qu’il serait nommé à ce poste. La finale, qui comprenait le mariage de Jake, Amy et Holt, a montré qu’il n’avait pas remporté l’enchère. Holt a brièvement perdu ses esprits et a voulu être hors du service. Finalement, il a rebondi et a continué son mandat en tant que capitaine du 99e district, jusqu’à ce que son ennemi juré, Madeline Wuntch (Kyra Sedgwick) lui fasse une autre farce horrible.

Après s’être rendu compte qu’il n’avait pas terminé sa période en tant qu’officier de police, Holt a été rétrogradé de Brooklyn Nine-Nine 7 à un officier en uniforme. Plus tard, Holt a retrouvé son poste de capitaine de la 99e circonscription. Il sera toujours là dans la saison 8. Cependant, Brooklyn Nine-Nine se termine et il pourrait être approprié qu’il obtienne le poste de commissaire du NYPD. Ce sera une fin satisfaisante à son histoire et pourrait être utilisé pour aider le spectacle à résoudre les problèmes réels de la police brutale dans les communautés où il vit.

Terry devient le prochain capitaine de la 99e circonscription

Terry Jeffords (Terry Crews), qui a été le sergent de l’équipe pendant des années, devient enfin lieutenant dans Brooklyn Nine-Nine saison 7. Cette étape professionnelle n’a pas été facile. Au début de la sitcom, il avait du mal à revenir sur le terrain après une mission ratée. Holt (Chelsea Peretti), Gina Linetti et Holt l’ont aidé à surmonter le problème et sont devenus plus impliqués dans l’équipe.

Cependant, après avoir failli être envoyé à Staten Island et la rétrogradation de Holt, il a pris le relais et est brièvement devenu le capitaine par intérim. S’il est certes devenu un peu anxieux au début de son mandat, il s’est rapidement calmé et a accompli le travail admirablement. Si Holt devient commissaire du NYPD dans la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine, alors le 99th Precinct a besoin d’un nouveau capitaine. Qui mieux que Terry pour combler cette place ?

Amy devient lieutenant – mais dans un autre quartier

Amy est promue de sergent à lieutenant, Holt étant le commissaire du NYPD. Terry est également devenu le capitaine de la 99e circonscription. Mais cela ne pouvait pas être aussi facile à faire que les deux précédents. Cette promotion ne s’accompagne pas de la mise en garde habituelle : elle doit également déménager dans un autre quartier. Ce serait la façon dont Brooklyn Nine Nine ferait bouger les choses après le départ de Holt. Ce n’est pas surprenant étant donné que la 99e circonscription avait déjà les mêmes personnes avant que Holt ne devienne son commandant.

Holt, Amy. Terry, Charles et toutes les autres personnes impliquées pouvaient sentir que le dernier épisode de Brooklyn Nine-Nine était la fin. L’avenir de Jake après Amy est inconnu. Cela pourrait être de toute façon. En fin de compte, ils sont toujours un couple marié qui rentrent ensemble à la maison pour élever leur enfant. Jake a compris qu’Amy serait finalement la plus jeune personne promue capitaine.

Hitchcock et Scully prennent leur retraite

L’éventuelle retraite de Michael Hitchcock et de Norm Scully (Dirk Blocker) pourrait marquer la fin du 99th Precinct en tête de Brooklyn Nine-Nine. Pendant des années, ils ont été principalement considérés comme un poids mort pour l’équipe; on leur donne généralement du travail de bureau – quelque chose pour lequel ils sont censés être très bons, et il y a des chances pour que Hitchcock et Scully n’aient pas été licenciés. Comme le montre la saison 6, ils étaient des détectives efficaces. Mais au fil des ans, leur avantage a lentement diminué après avoir découvert les ailes de bison.

Malgré le chaos dans l’enceinte et le changement de personnel, la fin de leur passage au NYPD s’inscrit dans le thème de la fin d’une époque. Hitchcock, Scully et leurs co-détectives sont inefficaces mais ils sont toujours considérés comme des institutions par le bureau. Ils sont souvent tolérés par leurs collègues malgré leurs bouffonneries bizarres. Brooklyn Nine-Nine les verra peut-être partir et le détective Daniels pourra revenir. Cela permettrait de résoudre efficacement le mystère entourant la disparition de Daniels après la première.