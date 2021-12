L’Avenger préféré du fils de Chris Hemsworth n’est pas Thor : Surprenez-vous !

Chris Hemsworth a fait ses débuts en tant que Thor en 2011 avec une solide entrée dirigée par le shakespearien Kenneth Branagh et depuis lors sa popularité au sein du Univers cinématographique Marvel Il n’a rien fait d’autre que de monter à travers les nuages. Le personnage a participé à tous les films de la Vengeurs comme l’un des héros les plus importants et les plus puissants de la marque.

Le dieu asgardien du tonnerre est synonyme de force, de leadership et, depuis son dernier film solo, d’un peu d’humour aussi. Beaucoup ont célébré que la personnalité charismatique de Chris Hemsworth ont trouvé un petit espace dans l’interprétation de Thor donnant au personnage un plus grand relief. A partir de Ragnarok, réalisé par Taika Waititi, et sûrement encore plus dans Amour et tonnerre, le personnage est « Pure ingéniosité ».

Thor n’est pas son idole !

Pendant, Chris Hemsworth amusez-vous avec votre enfant, qui quand il joue à des jeux Vengeurs Il ne porte pas de marteau et de cape comme son papa. Le garçon choisit un arc et des flèches. Votre idole? Oeil de faucon, l’archer joué par Jérémy Renner qui a actuellement sa propre série via la plateforme de streaming Disney +.

Une belle vidéo sur les réseaux sociaux montre le fils de Chris jouant avec son père. Le jeune homme tire une flèche jouet sur un verre au-dessus de la tête de l’acteur et atteint la cible ! Fais attention, Oeil de faucon, Entrez Kate évêque Et ce gars a de la concurrence en tant qu’archer le plus précis du monde. Univers cinématographique Marvel. Nous avons un fait curieux à ce sujet …

Oeil de faucon a fait ses débuts dans le MCU lors du premier film de Thor. À ce moment-là, il a fait une petite apparition dans laquelle de loin il pointe une flèche sur l’Asgardien qui se bat avec un groupe de soldats. L’archer demande confirmation de l’action à entreprendre car bientôt, dit-il, « Ce gars va commencer à m’aimer ». Bien sûr, le dieu du tonnerre utilise toutes ses ressources pour exposer la faiblesse de ses adversaires.

