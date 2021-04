King of Seas est un ArrrPG pirate généré de manière procédurale qui navigue sur PS4 le 25 mai

Désolé, nous n’avons pas pu résister à l’opportunité du titre. Pour être clair: King of Seas est un RPG d’action descendant situé dans un monde de pirates généré de manière procédurale.

Vous naviguez sur les eaux libres et explorez la mer, collectez des trésors, faites du commerce avec d’autres navires et, bien sûr, engagez-vous dans la bataille. Mais tout n’est pas sans but. une histoire pleine de quêtes vous donnera des objectifs à viser alors que vous «vous battez pour retrouver ce qui a été emporté», rencontrant de nombreux personnages «intrigants». Fait intéressant, le monde du jeu réagit à vos actions. Les routes navales changent avec le temps et la difficulté vous suit au fur et à mesure que vous conquérez de nouvelles colonies.

Vous serez également ravi de savoir que vous pouvez entièrement personnaliser votre navire. Il existe cinq types de navires que vous pouvez lentement fabriquer vous-même au fur et à mesure que vous acquérez de l’équipement et des compétences. Quant au combat, il semble être quelque peu stratégique; il y a plus de 20 compétences à choisir et des arbres de talents à compléter, il y a donc beaucoup à explorer là-bas.

King of Seas part pour PlayStation 4 le 25 mai et vous coûtera 24,99 € / 24,99 € / 24,99 €. Vivez-vous la vie de pirate sur PS4 le mois prochain? Marchez sur la passerelle jusqu’à la section des commentaires ci-dessous.