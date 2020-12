Zonnique Pullins donne naissance, Tiny dit que bébé est « si gros et mignon! »

La mère pour la première fois aurait accouché hier soir (14 décembre) et aurait donné naissance à sa fille tôt ce matin.

La famille Harris est ravie aujourd’hui (15 décembre) après que Zonnique Pullins et son petit ami Bandhunta Izzy ont accueilli leur petite fille dans le monde. Le couple attendait avec impatience l’arrivée de leur premier enfant ensemble, et la nouvelle de la naissance a été partagée par Zonnique. Le mélange co-animatrice ainsi que sa mère, Tameka « Tiny » Harris. « Quelqu’un a disparu comme vous pouvez le voir », a déclaré Romeo Miller sur Le mélange. « Notre fille Zonnique n’est pas là parce que devinez quoi? Elle a eu le bébé! Elle a eu le bébé ce matin! » Romeo a révélé que Zonnique avait accouché le lundi 14 décembre au soir et avait accouché de sa petite fille un peu après 6 heures du matin. « Félicitations à mon premier LuvBug @zonniquejailee », a écrit Tiny dans la légende d’une vidéo célébrant son aîné. « Ma Gbaby est tellement grosse et mignonne !! Tout comme je l’avais rêvé qu’elle le serait !! Je vous l’ai dit qu’aujourd’hui était un jour très béni directement de Dieu! Et oui j’ai adoré cette vidéo alors je devais! » Aucun mot encore de grand-père TI, mais nous sommes sûrs qu’il profite du temps en famille avec les autres. Découvrez Romeo partageant les nouvelles avec le post IG de Tiny ci-dessous.