Les téléspectateurs de Netflix ont une plainte au sujet de l’impardonnable de Sandra Bullock

Bien que le nouveau film Netflix de Sandra Bullock ait été décrit comme «à regarder absolument», un certain nombre de téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour partager une plainte qu’ils ont à propos du film. Vous pouvez regarder la bande-annonce ici :

L’impardonnable met en vedette Bullock dans le rôle de Ruth Slater, une femme récemment libérée de prison pour meurtre qui tente de reprendre sa vie en main et de retrouver sa sœur cadette après 20 ans enfermée.

Un synopsis officiel se lit comme suit : » Sortie de prison après avoir purgé une peine pour un crime violent, Ruth Slater (Bullock) réintègre une société qui refuse de pardonner son passé.

« Face au jugement sévère de l’endroit qu’elle appelait autrefois sa maison, son seul espoir de rédemption est de trouver la sœur cadette qu’elle a été forcée de laisser derrière elle. »

Si l’intrigue vous semble familière, c’est parce qu’elle est basée sur la mini-série britannique non pardonné, qui mettait en vedette Suranne Jones et Will Mellor et est sorti en 2009.

Le film, qui met également en vedette Jon Bernthal et Viola Davis, a atterri sur Netflix le 10 décembre et les téléspectateurs en ont déjà été ravis.

Crédit : Film de construction

Cependant, il y a une chose dont les gens ne sont pas très contents – cette fin.

Sans dévoiler aucun spoil, certains ont critiqué la conclusion du film, la qualifiant de « pire fin ».

Un spectateur a écrit : « Celui qui a créé le film L’impardonnable sur Netflix est foiré – quelle fin terrible.

« Tout ce suspense et cette intrigue pour un câlin de 30 secondes à la fin. »

Une deuxième personne a fulminé : « L’impardonnable a la pire fin pour un film de tous les temps. »

« L’impardonnable est un bon film, mais vous devez absolument y prêter toute votre attention », a écrit un troisième.

« J’aurais juste aimé que la fin soit un peu plus détaillée avec eux en interaction. »

Crédit : Film de construction

Bien sûr, tout le monde n’a pas partagé cette critique, y compris ce fan qui a écrit : « L’impardonnable sur Netflix est un must.

« Comme d’habitude, Sandra Bullock est incroyable. C’est un excellent film du début à la fin. »

Tout en se préparant pour le rôle, Bullock a apparemment rencontré des femmes qui étaient en prison et dit que l’expérience l’a inspirée à se faire tatouer et l’a aidée à être une meilleure maman.

Elle a déclaré à Extra: « L’un de mes tatouages ​​était en l’honneur de l’une des femmes que j’ai interviewées et qui m’a aidé à mieux comprendre ma fille.

« Elle aussi est passée par le système de placement en famille d’accueil et il y avait quelque chose de similaire et elle dit: » Oh, mon Dieu, cela m’est arrivé. C’est qui j’étais. »

« Je suis rentré à la maison et je me suis dit : ‘Comment se fait-il que je sois allé là-bas pour avoir son histoire, et que j’en sois parti en étant un meilleur parent grâce au cadeau qu’elle m’a fait ?' »