GTA Online: Emplacements des 10 antennes radio – Toujours en train de glisser Los Santos

Table des matières

Quelles récompenses y a-t-il pour les antennes radio? Antenne radio 1 Antenne radio 2 Antenne radio 3 Antenne radio 4 Antenne radio 5 Antenne radio 6 Antenne radio 7 Antenne radio 8 Antenne radio 9 Antenne radio 10



le Mise à jour de Cayo Perico à GTA en ligne a apporté beaucoup de nouveau contenu avec lui. En plus d’un autre braquage qui a lieu sur l’île de Cayo Perico, vous pouvez également vous rendre dans un sous-marin armé, véhicules neufs ainsi que des armes fraîches. De plus, Rockst Games 10 nouveaux objets de collection caché dans le monde du jeu autour de Los Santos et du comté de Blaine. Cette fois, il s’agit d’antennes radio que vous devez trouver et réparer.

Quelles récompenses y a-t-il pour les antennes radio?

Vous avez tous 10 antennes radio réparé avec succès, vous recevez au total 250000 dollars GTA, 10000 RP et une récompense supplémentairelors de la sortie de la station de radio sur San Andreas.

Dans ce qui suit, nous avons marqué les emplacements exacts des 10 antennes radio sur une section de carte. Astuce: Il est préférable d’utiliser un hélicoptère, car les antennes se trouvent sur les toits des bâtiments.

Antenne radio 1

© 45secondes.fr

Antenne radio 2

© 45secondes.fr

Antenne radio 3

© 45secondes.fr

Antenne radio 4

© 45secondes.fr

Antenne radio 5

© 45secondes.fr

Antenne radio 6

© 45secondes.fr

Antenne radio 7

© 45secondes.fr

Antenne radio 8

© 45secondes.fr

Antenne radio 9

© 45secondes.fr

Antenne radio 10

© 45secondes.fr

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂