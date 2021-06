La vraie raison pour laquelle Vin Diesel et le Rock se sont battus

Rapides et furieux C’est l’une des sagas cinématographiques les plus réussies des dernières décennies et le neuvième volet est sur le point d’être diffusé, qui arrivera cette semaine ou en juillet, selon votre pays. Le grand protagoniste de la franchise est vin Diesel, en plus du regretté Paul Walker, et à partir du cinquième film, il fait également partie Dwayne The Rock Johnson, avec qui il s’est battu pendant un certain temps. Pour quelle raison?

Les premières rumeurs de distanciation ont émergé en 2011, avant la première de RF : 5 pouces de contrôle, car Vin n’a pas toléré certains comportements de son pair. « Vin et moi avons eu quelques discussions, même une importante conversation en face à face dans ma bande-annonce. Et ce que j’ai compris, c’est que nous avons des différences fondamentales dans les philosophies sur la façon de faire des films et des collaborations. », Il a dit Dwayne à l’époque.

Quelques années plus tard, les versions montraient qu’ils avaient eu des affrontements dans le tournage et on disait même qu’ils atteignaient les coups de poing. Tout a explosé publiquement quand Johnson posté en 2016 sur Instagram: « Mes compagnons masculins, c’est une autre histoire. Certains se montrent de vrais professionnels, d’autres non. Avec ceux qui ne le sont pas, on ne peut pas faire grand-chose. Ce ne sont que des lâches. », faisant allusion à Diesel.

Celui qui vient de révéler pourquoi ils ont commencé à se battre était Vin Diesel, dans un entretien avec La santé des hommes. Là, il a assuré que leur inimitié était parce qu’il voulait améliorer la performance de The Rock: « C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Cela a demandé beaucoup de travail. Nous devions y arriver et parfois à ce stade, je pouvais donner beaucoup d’affection dure. Pas comme Fellini, mais je ferais tout ce que j’avais faire pour obtenir des performances dans tout ce que vous produisez « .

En 2019, Vin a commenté: « Dans n’importe quelle équipe, il y aura toujours des conflits. Dans chaque famille, il y a toujours des opinions divergentes … », en espérant mettre des vêtements froids, mais la vérité est que Dwayne Johnson ne sera pas dans Fast and Furious 9. Le neuvième film de la série sortira en salles cette semaine, mais sera sans agent Luke Hobbs.