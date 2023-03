Zoe Saldana suggère qu’Avatar 3 n’est peut-être pas aussi complet que le dit James Cameron

James Cameron a laissé entendre au cours des derniers mois que Avatar 3La production de est terminée en ce qui concerne le tournage, mais la star Zoé Saldaña a apparemment contredit cela en déclarant qu’elle reviendrait pour terminer le film cet été.





Avatar : la voie de l’eau et Avatar 3 auraient été filmés dos à dos, entraînant un coût de méga-production réparti entre les deux films. Cependant, alors que James Cameron a discuté de sa coupe du film de 9 heures, qui, selon les rumeurs, se dirigerait peut-être vers Disney + en tant que série, il semble que le tournage ne soit pas aussi complet qu’il l’a fait dans plusieurs interviews. S’adressant à Entertainment Tonight, Saldaña a déclaré qu’il restait encore une bonne partie à filmer. Elle a commenté :

« Ouais, je veux dire, on va y retourner cet été et le finir. Nous y sommes à 70 %. Mais, nous avons le temps.

Elle ne se trompe certainement pas sur le fait qu’ils ont le temps, le film n’étant pas prévu dans les cinémas avant décembre 2024. Pourtant, il est étrange que son estimation de l’ampleur du tournage contredise les déclarations précédentes sur le tournage du film. Quoi qu’il en soit, il semble y avoir un long chemin à parcourir pour la deuxième suite du Avatar la franchise. La post-production lourde en CGI a déjà conduit à des rumeurs selon lesquelles le film pourrait être potentiellement repoussé de sa date de sortie actuelle si Cameron n’est pas entièrement satisfait du produit final.





Le monde Na-vi de James Cameron s’étendra à nouveau dans Avatar 3

James Cameron n’est pas quelqu’un qui fait habituellement des films qui restent longtemps dans le même domaine. C’est certainement vrai de son Avatar films, qui ont vu la suite tardive de 2022 élargir le monde qui a été introduit pour la première fois en 2009. Dans Avatar 3, il semble que Cameron soit sur le point de refaire la même chose. Dans des commentaires précédents, le scénariste / réalisateur a expliqué qu’il avait une vision pour Avatar 3, mais certains pourraient être modifiés en fonction de la réaction à Avatar : la voie de l’eau. Il a dit:

« Je vais prendre un moment lorsque la poussière se dissipera pour évaluer ce que les gens ont aimé et ce à quoi ils ont le plus réagi dans cette version actuelle, et je peux revenir en arrière et bricoler un peu, et nous pouvons revenir en arrière et faire quelques de moments ici et là. Ce ne sera pas radical, mais peut-être affiner un peu pour souligner ce à quoi les gens réagissent. Par exemple, Lo’ak a vraiment émergé comme un personnage avec lequel les gens sont allés, donc je pourrais trouver façons de… maintenant, il est déjà le narrateur — oh, je donne quelque chose ici… Mais ça va, je pense que ça pourrait être intrigant pour les gens de penser à ce qui va arriver.

Avatar : la voie de l’eau est arrivé dans les cinémas comme potentiellement l’un des plus grands désastres financiers du siècle si le public ne rachetait pas la franchise après ses 13 ans d’absence des cinémas. Cependant, avec le film accumulant très rapidement plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial, il est clair qu’il y en a beaucoup plus dans le Avatar réservoir, et nous verrons la prochaine offre arriver dans un peu plus de 18 mois.