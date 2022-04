Peter Kay fait un retour triomphal sur scène

Le comédien de stand-up Peter Kay est revenu sur scène pour collecter des fonds pour le cancer et a ravi les fans.

Jouant des airs d’Abba à S Club, l’événement a marqué le Partage de voiture de Peter Kay première apparition publique de l’hôte depuis 2018.

Le comédien collecte des fonds pour Cancer Research UK.

Kay a dû annuler sa tournée de 2018 en raison de « circonstances familiales imprévues ». L’événement à Manchester Central devait initialement avoir lieu en 2020, mais a dû être reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

Montant sur scène avec environ 20 minutes de retard, vers 19h50, Kay s’est excusée d’avoir été retardée et a plaisanté en disant que le public avait été « un peu lent à venir ».

Il a dit : « Beaucoup d’entre vous n’auront plus la chance de danser. Si vous êtes comme moi, ce sera tous les quatre ans à un mariage pendant environ 11 minutes jusqu’à ce qu’ils jouent quelque chose de moderne et que vous vous asseyiez parce que vous sentir environ 100 ! »

Kay portait un ensemble accrocheur composé d’un costume coloré avec des images de disques et un bandeau arc-en-ciel, mais il a dit au public de ne pas « tous le regarder », mais de « danser ».

L’humoriste Peter Kay est de retour sur scène pour une tournée de danse-a-thon. Crédit : MEN Media

Les participants ont non seulement afflué vers Manchester Central dans des tenues aux couleurs vives, mais se sont également tournés vers les médias sociaux pour soutenir le retour de Kay sur scène. L’un d’eux a déclaré: « Se préparer pour une grande soirée danceathon avec Peter Kay ce soir à Manchester – le cadeau de mon plus jeune à mon mari – lui a dit de sortir son survêtement des années 70 – a rencontré le silence. »

« Une super soirée au GMex avec Peter Kay jouant des airs ringards. C’est bon de revoir le garçon de Bolton », a écrit un autre.

Un troisième a déclaré: « Je viens de rentrer du concert de Peter à Manchester – DJ PK était génial. Je ne sens pas mes pieds mais ça valait le coup! »

Les amateurs de danse-a-thon ont été repérés déguisés en personnages tels que Fred Flintstone et Max de Nuits de Phénix.

Parallèlement à quelques blagues classiques, Kay a également utilisé un écran, par exemple pour afficher une carte avec les zones de Dudley et Milton Keynes en surbrillance.

L’image était accompagnée de la chanson « We Fell In Love in a Hopeless Place ».

Kay a déclaré: « Honnêtement, je ne me suis jamais autant amusé que de travailler sur Dance for Life. L’atmosphère était si joyeuse et positive; c’est vraiment un excellent moyen de collecter des fonds pour la plus noble des causes.

« Tout ce que les gens ont à faire est de se présenter et de danser. J’aimerais également encourager les gens à se faire parrainer via JustGiving.com où une page spéciale de l’équipe Dance For Life a été créée. »

Après une deuxième représentation à Manchester ce soir 16 avril, le dance-a-thon de Kay se rendra à Londres le 29 avril puis à Liverpool les 19 et 20 août.

A Londres, l’événement se tient à l’Alexandra Palace. A Liverpool, c’est au SPACE by Echo Arena Liverpool.