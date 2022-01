Parallel Mothers : le film de Pedro Almodóvar a une date de sortie sur Netflix

NETFLIX

Le film interprété par Penélope Cruz arrivera très prochainement sur la plateforme de streaming en Amérique latine. Passez en revue tout ce que vous devez savoir avant de le regarder!

©NetflixPenélope Cruz joue dans Mères parallèles de Pedro Almodóvar.

Les films des grands réalisateurs peuvent également faire partie du catalogue des différentes plateformes de streaming. et ceux de Pedro Almodóvarne sera pas l’exception. Dans ce sens, Mères parallèles aura son lancement en Netflix Amérique latine. Après quelques mois de spéculation, la date de première a enfin été annoncée, ce qui excite déjà les abonnés du service.

Il est habituel que les projets des cinéastes les plus renommés de l’industrie ne soient pas considérés comme faisant partie des propositions populaires proposées par ces sites disponibles dans le monde entier. Mais petit à petit, le paradigme commence à changer. C’est ainsi, par exemple, qu’il est venu L’Irlandais à partir de Martin Scorsese ou homme à partir de David Fincher au N rouge. Et le réalisateur espagnol ne sera pas en reste.

Comme annoncé par le géant du streaming, le film arrivera en exclusivité sur Netflix Amérique latine prochainement 18 février, ainsi que sa sortie dans certaines salles le 3 du même mois. Dans ce cas, le film est réalisé et scénarisé par Pedro Almodóvar, qui revient après le succès de douleur et gloire, créée en 2019 avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia et Leonardo Sbaraglia.

Désormais, il reviendra avec un casting renouvelé par rapport à son dernier long métrage, bien qu’en convoquant les actrices qui l’ont accompagné dans de nombreux films qui composent sa filmographie. Dans ce sens, Mères parallèles présente les performances de Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Israel Elejalde, Julieta Serrano et Rossy de Palma. De quoi s’agit-il? Selon Netflix, ses protagonistes sont Janis et Anna, deux femmes qui se rencontrent dans une chambre d’hôpital où elles vont accoucher. Toutes deux sont célibataires et sont tombées enceintes sans le chercher.

Le synopsis officiel indique : «Janis, d’âge moyen, n’a aucun regret et dans les heures qui précèdent l’accouchement, elle est rassasiée ; l’autre, Ana, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral pendant qu’ils marchent comme des somnambules dans le couloir de l’hôpital”. Et il soutient : «Les quelques mots qui se croisent pendant ces heures créeront un lien très étroit entre les deux, que le hasard se chargera de développer et de compliquer de façon si retentissante que va changer la vie des deux”.

