Comment Chris Watts et Brian Laundrie ont réussi à faire tomber le train de mensonges de la propagande Scott Peterson

Au cours de la dernière décennie, la famille et les partisans de Scott Peterson ont lancé une campagne extrêmement coûteuse, élaborée et malheureusement réussie pour convaincre le public que Scott Peterson est innocent.

Une partie de cette campagne était le documentaire biaisé de l’ami de la famille Shareen Anderson (Le meurtre de Laci Peterson d’A&E) qui déforme les faits, déforme la vérité et même ment carrément à leur public.

Cela a convaincu des milliers de personnes (qui manquent de compétences en matière de recherche et de pensée critique) que Scott avait conclu un contrat de merde.

Les nouveaux adeptes sont endoctrinés à accepter et à appliquer la logique du bretzel et la gymnastique mentale qu’il faut pour excuser la montagne de preuves circonstancielles contre Scott Peterson.

Ensuite, ils vont sur les réseaux sociaux pour diffuser de la désinformation et rassembler plus de personnes crédules.

C’est un système pyramidal à part entière. Maintenant, nous voyons la même «logique» appliquée dans d’autres cas, en particulier celui de Chris Watts et Brian Laundrie.

Voici un bref historique des événements pour illustrer cette déclaration :

Tout comme la tempête imprévue qui a frappé la baie de San Francisco en avril 2003 qui a desserré les corps alourdis de Laci et de bébé Conner après avoir été immergés dans l’eau depuis la veille de Noël, quelque chose semble toujours arriver et enfoncer une clé dans Peterson’s envisagez de vous en sortir avec un meurtre et d’être considéré comme un « homme innocent ».

Je suppose que celui qui a « encadré Scott » a finalement pensé qu’il était temps de laisser le chat sortir du sac et a orchestré cet acte de la nature.

Toute ironie amère mise à part, bien sûr, ces corps n’étaient jamais censés faire surface.

Scott a parcouru 90 miles jusqu’à la baie de San Francisco le 24 décembre 2002.

Il est allé « pêcher » dans un bateau de 14 pieds qu’il a acheté le jour même où il a dit à sa maîtresse qu’il « avait perdu sa femme et que ce seraient les premières vacances sans elle ». Une Laci enceinte a disparu le même jour.

3,5 mois plus tard, après une violente tempête, maman et bébé échouent… dans la baie de San Francisco. Si vous piégez quelqu’un, ne voulez-vous pas que les corps soient retrouvés ?

Pourquoi voudriez-vous encadrer quelqu’un et cacher (alourdir) les corps !? C’était une pure chance et un acte de la nature qu’ils se soient jamais échoués sur le rivage.

Avec une quantité colossale d’autres preuves, que vous pouvez lire dans l’un des nombreux articles de ce blog, cela explique la condamnation de Scott Peterson.

Les seules choses que l’accusation n’avait pas, étaient le proverbial pistolet fumant, une vidéo de Scott en train de commettre un meurtre, des preuves de sang et un affidavit signé de Laci disant « Scott m’a tué ». Ils avaient littéralement tout le reste.

Avance rapide de plusieurs années et vous avez maintenant le train de propagande Peterson en marche, avec un site Web, un bouton pour les dons, le documentaire A&E.

Voici quelques-unes des lignes de celui-ci, régurgitées par la fidèle bande de groupies de Scott sur les réseaux sociaux :

La maison était trop propre pour qu’un meurtre ait eu lieu.

Il n’y avait pas d’arme du crime.

Il n’y avait pas de sang.

Il n’y avait pas de scène de crime en désordre.

Il n’y a eu aucun témoin de meurtre.

Personne n’a entendu de cris.

La chambre principale et le linge blanc étaient trop propres pour qu’un meurtre s’y soit produit.

Quoi? Tu penses qu’il l’a assassinée à mains nues ou quelque chose comme ça ? Eh bien, mais il n’y a pas d’arme du crime !

Scott n’avait pas d’antécédents criminels. Aucun gars sans casier ne va juste casser et tuer sa femme enceinte un jour.

La liaison que Scott a eue n’est pas un mobile. C’était trop bref. De plus, beaucoup d’hommes ont des aventures et ne finissent pas par tuer leur femme.

Scott mentant à la police à propos de l’affaire ne signifie pas qu’il est coupable de meurtre. Un menteur ne fait pas un meurtrier !

Il avait une belle femme enceinte. Ils s’entendaient si bien. Il ne commettra pas de meurtre à cause d’une « pièce secondaire » qui ne signifiait rien pour lui.

Aucun homme ne tuerait jamais son premier enfant mâle.

Il a appelé sa femme sur le chemin du retour de la marina de Berkeley et a laissé un message, ce qui signifie qu’il pensait évidemment qu’elle était en vie. Il n’aurait pas appelé autrement.

Il a d’abord coopéré avec la police. Voir? Quel meurtrier coopère avec la police ?

Ce devait être quelqu’un d’autre parce que Scott déclare qu’il n’a pas assassiné sa femme.

Succès! Jusqu’au 13 août 2018, c’est-à-dire.

Une autre tempête ferait surface et lancerait une clé géante dans la campagne « Scott n’aurait pas pu le faire ».

La nouvelle « tempête » et la clé géante ? Chris Watts.

Un par un, l’affaire Chris Watts a détruit tous leurs slogans et excuses. Si vous êtes familier avec l’affaire Watts, revenez en arrière et lisez à nouveau la liste des « arguments » ci-dessus.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’affaire Watts, Chris a complètement effacé tous les raisonnements que les apologistes de Scott avaient avancés. Beaucoup d’entre eux prétendent qu’il a fait « sembler coupable » Scott Peterson.

Les médias et les voix au sein des communautés True Crime en ligne ont suggéré que Watts avait «tiré un classique Scott Peterson».

Les cas ont été comparés quotidiennement, des parallèles entre le comportement, la motivation et le modus operandi des deux meurtriers ont été établis, les apologistes de Scott ont continué à perdre de leur attrait et de leur crédibilité.

Une grande majorité des Scott Supporters se sont retirés tranquillement, tandis que d’autres se sont maintenant jetés dans l’affaire Watts.

De retour à zéro, la machine de propagande Peterson a dû reconstruire son soutien.

Chris Watts s’était assuré qu’ils ne pouvaient plus utiliser les excuses ci-dessus, et donc leur nouvelle excuse était basée sur l’affirmation selon laquelle Scott Peterson n’avait pas essayé de s’enfuir le jour de son arrestation.

Quelques temps forts de l’opération « Scott n’a pas fui ! sur le site Web du camp innocent et ses pages de médias sociaux connexes :

La plupart des 15 000 € en espèces que Scott avait sur lui étaient un «retrait accidentel» d’une banque. Sa mère en a même témoigné, et certainement, sa mère ne mentirait pas pour protéger son fils d’une accusation de meurtre ?

Et s’il était près de la frontière mexicaine ? Je veux dire, c’est San Diego et San Diego est proche de la frontière mexicaine. Voir?

Et s’il se teint les cheveux mais dit que ses cheveux ont été éclaircis par le chlore dans la piscine d’un ami. Les médias étaient partout dans cette histoire alors il n’essayait pas de se cacher ; il voulait juste un peu d’intimité.

Et s’il donnait son véhicule équipé d’un GPS, que la police traquait, à son frère pour qu’il conduise afin de semer la police. Son frère était justement à la recherche d’un camion plus récent et a décidé de prendre en charge les paiements de Scott.

Ignorez tout ce qui se trouve dans la voiture de Scott. Il venait juste de jouer au golf.

Peu importe qu’il n’ait pas de clubs de golf avec lui, car les golfeurs adorent louer des clubs et emprunter l’équipement des autres.

Arrêtez de prêter autant d’attention à ce qu’il y a dans la voiture de Scott et concentrez-vous sur votre propre vie ! Vous n’avez pas de passe-temps !?

Quand nous avons dit qu’il vivait dans sa voiture, nous ne voulions pas dire qu’il dormait dedans.

Il dormait sur les canapés des amis et des familles. Il ne faisait pas ses valises et ne se préparait pas à fuir au Mexique !

Poser des questions raisonnables comme « Pourquoi avait-il un filtre à eau avec des casseroles et des poêles ? » » et « Est-ce que sa famille et ses amis n’ont pas de plomberie intérieure ? N’ont-ils pas des ustensiles de cuisine de base ?’ est vraiment stupide et pédant et ne prouve rien.

Scott a déclaré qu’il s’appelait Jacqueline Peterson – le nom de sa mère – lorsqu’il a acheté une voiture d’occasion contre de l’argent parce que la police saisissait ses véhicules. Le numéro de permis de conduire de Floride qu’il a donné au vendeur n’était pas grave non plus.

Afin de réussir une tentative de fuite, Scott aurait eu besoin de l’aide de sa famille, mais ce n’est pas comme si cela s’était déjà produit auparavant dans des cas tout aussi médiatisés.

Oui…très convaincant. Cependant, ils ne pouvaient tout simplement pas surmonter cette question embêtante :

« Pourquoi un homme innocent porterait-il tout cet ‘équipement de fugitif’ s’il n’avait pas l’intention de fuir le pays ?

Alors ils se sont mis au travail et ont trouvé une foule d’excuses. Logique de bretzel sous stéroïdes.

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner maintenant ?

Qu’est-ce qui pourrait bien mettre un frein à leur campagne « Scott n’essayait pas de fuir » ?

Entre Brian Laundrie.

Qui, contrairement à Scott, a réussi à mettre en œuvre avec succès le même plan que Scott Peterson (et sa famille).

Voici un rappel et une liste d’articles qui ont été trouvés lorsque des agents du ministère de la Justice ont arrêté Scott Peterson le 18 avril 2003. Est-ce que l’un de ces articles serait utile à Brian Laundrie maintenant, pensez-vous?

Acte de vente non daté avec une signature non vérifiée de Michael Griffin, le propriétaire enregistré du véhicule.

Une demande de duplicata de titre pour le véhicule a également été signée par Michael Griffin-Permis de conduire pour John Edward Peterson, le frère de Scott Peterson.

Environ 15 000 € en espèces, dont 14 000 € en billets de 100 € avec bandes d’emballage en papier.

Cartes de crédit : Deux cartes Visa et une MasterCard émises au nom de Scott Peterson. Une carte MasterCard et une carte American Express Business émises à Scott Peterson / TradeCorp. Une carte Visa délivrée à Anne E. Bird, la sœur de Scott Peterson. Carte Chevron émise à la mère de Scott Peterson, Jacqueline Peterson.

16 CD de musique.

Carnet de cartes du guide Thomas de Californie et Carnet de cartes du guide Thomas des villes de la vallée centrale et des régions avoisinantes

24 plaquettes thermoformées de somnifères

12 comprimés de Viagra

Quatre téléphones portables

Dague à double tranchant avec une poignée en T

Veste pare-temps Columbia

Une pelle

Grande bâche

Monnaie étrangère

Guillotine à double lame (coupe-cigares)

Un sac à dos contenant un purificateur d’eau, une bouteille d’eau, une corde d’escalade, un couteau à filet, du ruban adhésif, une grille de cuisson, un pantalon de pluie, des sacs ziploc, des chaussettes, des allume-feu, un kit de camp comprenant des ustensiles de cuisine et une corde, des gants en cuir, deux autres couteaux pliants, pliable scie, ciseaux, deux paquets de lames de rasoir, spray imperméabilisant, hache, hamac, jumelles, équipement de masque et tuba, canne à pêche et moulinet, outil Leatherman

Vêtements : Bottes caoutchoutées à lacets, Bottes de randonnée, Chaussures de randonnée basses, Deux paires de chaussures décontractées à enfiler marron, Une paire de chaussures décontractées à lacets brunes, Tongs Deux paires de chaussures habillées noires, Sweat-shirt, Quatre chemises de sport à manches longues, Deux paires de shorts, Chemise boutonnée, Deux paires de pantalons décontractés, Pantalons de course, Jersey, Trois tee-shirts, Deux chemises décontractées à manches longues, Une paire de shorts de sport, Chapeau de cowboy, Deux paires de chaussettes habillées, Au moins 10 paires de chaussettes athlétiques, Une paire de cravates Lévis-Deux, Un pull-over, Une écharpe-Ceinture habillée noire, Au moins six paires de slips de sous-vêtements

Quoi, tu en as marre de lire tous ces articles ? Eh bien, il en avait encore plus avec lui quand il a été arrêté.

Alors, comment ces fournitures aideraient-elles quelqu’un comme Brian Laundrie en ce moment?

Comme cela est écrit lorsque Brian Laundrie est toujours en fuite, il sera intéressant de comparer les kits de fournitures Laundrie vs Peterson.

Et de quelle manière ses parents ont pu être impliqués, peut-être également en fournissant à leur fils des «retraits importants accidentels» d’argent.

Le cas de Brian nuit encore plus aux excuses de l’équipe de Scott que celle de Chris Watts.

Regardez les milliers de conseils qui sont arrivés une fois que l’affaire a été mise en lumière.

Avaient-ils demandé à un officier d’enquêter sur chacun d’eux ? Bien sûr que non.

Regardez les témoins oculaires qui ont dit qu’ils étaient sûrs à 99,99 % d’avoir « vu Brian » et qu’ils se sont trompés ?

Qu’est-ce qui va arriver à tous les « témoins oculaires » qui ont appelé et ont dit qu’ils avaient « vu Brian en Floride » alors qu’il était censé tuer Gabby ?

Brian aura-t-il un type « Janey Peterson » de son côté pour prétendre que Brian n’aurait pas pu tuer Gabby à cause de tous les « témoins oculaires qui l’ont vu en Floride? »

Aura-t-il lui aussi un «cercle parfait» de témoins qui l’exonèrent comme le prétend Janey dans le cas de Scott?

Vous savez, les 4 à 12 témoins oculaires qui ont affirmé avoir vu Laci Peterson promener le chien avant même que Scott ne quitte la maison et n’aient appelé la police, régurgitant ce qu’il y avait sur le dépliant de récompense de 500 000 € une semaine plus tard ? Oui. Ces gars.

Brian Laundrie n’a même pas encore eu sa journée au tribunal, mais dans l’esprit de beaucoup, il est déjà coupable.

Pourquoi donc? Se pourrait-il que les propres actions de Brian – et son évasion réussie – le fassent paraître coupable ? Pourtant, dans le cas de Scott, ils blâment les « grands et mauvais médias » pour la disparition de Scott. Vous pouvez lire mon article sur ce problème particulier ici.

L’affaire Gabby Petito/Brian Laundrie se joue maintenant sous nos yeux. Des témoins oculaires peu fiables, l’attention des médias – toutes ces excuses que l’équipe de Scott débite, tombent maintenant dans l’oreille d’un sourd. Nous pouvons voir que les médias rapportent toutes les informations qui leur sont données.

Ils ne sont pas là pour « chercher Brian ».

Brian fournit une vue en direct d’un cas très médiatisé étrangement similaire en action.

Brian Laundrie s’en est-il tiré avec le plan initial de fuite de Scott Peterson ? Oui. Absolument. Pour l’instant du moins.

Tabitha Kent est une chercheuse Scott Peterson et True Crime de Hollister, en Californie.

Cet article a été initialement publié sur Crime Piper Blog. Réimprimé avec la permission de l’auteur.