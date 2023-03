L’action en direct de La Petite Sirène : Voici son casting, qui est Úrsula ?

Disney

Nous vous disons tout sur le casting de l’action en direct de La Petite Sirène, dont la première aura lieu le 26 mai.

©IMDBL’action en direct de La Petite Sirène met en vedette la chanteuse Halle Bailey

Disney a publié l’avant-première de La petite Sirènele film d’action en direct qui sortira dans quelques mois et nous vous disons qui font partie du distributionQui est-ce Ursule et qui donne vie au crabe Sébastien.

Depuis qu’il a été révélé que la chanteuse Halle Bailey donnerait vie à Ariel, cela a suscité des applaudissements, mais aussi une polémique en raison de certains changements de la version animée à la version en chair et en os.

+ Voici le casting du Live Action de La Petite Sirène

Qui est Ariel ? Le rôle principal l’a mur d’enceinte halley et, si vous vous demandez qui c’est, c’est un chanteur d’Atlanta, Géorgie, États-Unis, qui a jusqu’à présent 22 ans et aura 23 ans le 27 mars.

Halle est connue pour faire partie du duo musical Chloe x Halle avec sa sœur aînée. Il a également participé à des projets tels que Grandi, les dernières vacances, La couleur violette et laissez-le briller.

Qui est le Prince Éric ? Il s’agit de l’acteur Jonas Hauer King, originaire de Londres, en Angleterre, et qui a 27 ans. Il a été dans des séries comme petite femme et des bandes comme Un de plus dans la famille et c’est la nuit.

Qui est Ursula dans le live action de La Petite Sirène ?

Il s’agit de l’actrice Melissa McCarthyque nous avons vu principalement dans des projets de comédie, mais aussi dans des drames, comme Sauras-tu me pardonner un jour ? Melissa a joué dans des films comme patrouille du tonnerre, L’idiot préféré de Dieu, Organismes spéciaux, Le mariage de mon meilleur ami, espions et Tammie.

Le casting de La Petite Sirène se complète avec Javier Bardemdans le rôle du roi Triton, Noma Dumezwenicomme la reine selina Lorraine Andréacomme Perle. D’autre part daveed diggs donne vie à Sébastien et Jacob Trembley Flounder, les deux amis marins de La Petite Sirène, sans oublier Awkwafina dans le rôle de Scuttle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?