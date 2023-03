Lance Reddick meurt à 60 ans : films et séries de l’acteur

L’acteur principal de la série acclamée »Le fil », et qui a été impliqué dans la populaire franchise de films d’action »john mèche », lance reddickIl est décédé à l’âge de 60 ans. Selon des informations, l’acteur a été retrouvé mort à son domicile le 17 mars à 9h30. Bien que la cause de sa mort soit inconnue, elle serait de cause naturelle.

Reddick a commencé sa carrière après avoir reçu une maîtrise en beaux-arts de la Yale School of Drama en 1994, devenant un interprète réputé pour son interprétation du lieutenant Cedric Daniels dans la série HBO « The Wire ». L’acteur était également célèbre pour avoir joué l’agent Phillip Broyles dans la série télévisée »Fringe », réalisé par JJ Abrams.

Récemment, Reddick avait participé en tant qu’Albert Wesker à la série »Resident Evil » de Netflixdevenant la deuxième production la plus regardée de la production à ses débuts, bien qu’elle ait rapidement chuté en raison des nombreuses critiques des téléspectateurs, ce qui a conduit Netflix à annuler la série en août 2022.

Lorsque l’annulation a été annoncée, Reddick a réagi à la nouvelle en disant: » Je tiens à remercier tout particulièrement tous les fans qui ont regardé le spectacle et ont compris ce que nous faisions et ont vraiment adoré … Nous avons fait un grand spectacle . Vers l’avant et vers le haut ».

L’acteur faisait la promotion du quatrième film de la franchise « John Wick », avec Reddick prenant part à l’histoire en tant que Charon, un concierge de l’emblématique hôtel Continental. C’était en juillet 2021 lorsque le réalisateur Chad Stahelski a confirmé que Reddick participerait à nouveau au quatrième film.

Lance fait partie de la franchise depuis le tout début et a joué un rôle essentiel dans la formation du monde de John Wick », a déclaré Stahelski. « Je ne pourrais pas être plus excité de retravailler avec lui. »

De même, Reddick a une participation dans la prochaine série de Disney+ de »Percy Jackson et les Olympiens »comme le dieu Zeus. Les enregistrements de la première saison se sont terminés en février dernier et elle n’a toujours pas de date de sortie.