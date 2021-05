Zoe Laverne annonce ses fiançailles à Dawson Day lors de sa soirée de révélation du genre

Zoe et Dawson attendent une petite fille.

Zoe Laverne est officiellement fiancée à Dawson Day, avec qui elle attend son premier enfant.

Dimanche 2 mai, la star de TikTok a révélé que Dawson avait posé la question lors de leur soirée de révélation du sexe sur Instagram. En février, Zoe a confirmé qu’elle était enceinte du bébé de Dawson, avec qui elle sortait depuis novembre 2020.

Les gens ont mis en doute la légitimité de la grossesse de Zoe et ont insinué que Dawson n’était peut-être pas le père du bébé. Certains pensaient que le père du bébé était Connor Joyce, une fan de 13 ans pour laquelle Zoe a admis qu’elle avait «attrapé des sentiments». Cependant, Zoe a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun moyen que Connor puisse être le père parce que « rien d’autre ne s’est produit à part un baiser ».

Zoe Laverne annonce ses fiançailles à Dawson Day. Photo: @zoexlaverne via Instagram

Eh bien, tout le drame n’a pas freiné les choses parce que le couple a célébré la découverte du sexe du bébé et de ses fiançailles. Zoe a partagé une série de photos de la fête sur Instagram ainsi que sa bague de fiançailles. Elle a écrit: « meilleur jour de ma vie. Merci à @jamidayrn et @mamalaverne d’avoir fait de cette journée une journée si spéciale et merci à tous ceux qui sont venus. Je vous aime tous beaucoup. Je vous aime Dawson Brady, si heureux d’être Zoe Day. «

Zoe et Dawson ont également annoncé qu’ils avaient une petite fille. Les deux ont partagé des photos de leur soirée de révélation de sexe, tirant des bidons de fumée rose. Dawson a également révélé qu’ils prévoyaient d’appeler la petite fille Emersyn.

Zoe et Dawson attendent une petite fille. Photo: @zoexlaverne via Instagram

Il a dit: « Je me suis éclaté aujourd’hui! Merci beaucoup @jamidayrn d’avoir tout lancé. Je t’aime tellement. J’ai hâte de tenir notre belle petite fille… Emersyn! Et je suis tellement chanceuse d’être votre fiancé, Zoe. Je t’aime tellement et je ne voudrais pas passer le reste de ma vie ou fonder une famille avec quelqu’un d’autre. Je t’aime bébé. »

