Resident Evil 8 – Résumé de l’évaluation: Voici ce que dit la presse à propos de RE Village

Les dates de test aussi Resident Evil 8 ont chuté et les opinions sur le dernier spin-off de Resident Evil inondent Internet. Nous vous donnons un aperçu de toutes les notes actuelles du titre d’horreur de Capcom et vous en disons plus sur Avantages et inconvénients de « Resident Evil: Village ».

Resident Evil 8: Notes de village

Avec la publication des critiques de « Resident Evil: Village » de Capcom, nous avons une bonne impression de ce qui nous attend réellement dans le jeu d’horreur. Dans notre aperçu des critiques, nous vous montrons comment les testeurs précédents ont évalué le jeu, ce qu’ils aiment de RE8 et ce qu’ils auraient préféré voir différemment.

Sont particulièrement louables:

la puissance visuelle du jeu

l’esthétique grotesque

l’atmosphère impressionnante

les aspects techniques, notamment sur les consoles next-gen

le divertissement satisfaisant

le mélange d’ancien et de nouveau

les personnages fascinants et grotesques

Les éléments suivants sont critiqués:

l’accent accru sur le combat

le moins bon jeu de tir

les faiblesses de l’intrigue (surtout dans la dernière partie de l’histoire)

Moyenne métacritique (au 6 mai 2021, 7 h 15)

PC: 85

PS4 / PS5: 84

Xbox Series X: 82

Aperçu de l’évaluation de la presse

Gamespot : 9/10

: 9/10 IGN: 8/10

8/10 Screenrant : 4,5 / 5

: 4,5 / 5 VG24 / 7: 4/5

4/5 45secondes.fr : 3/5

: 3/5 JeuxRadar : 3,5 / 5

: 3,5 / 5 Gamestar: 88/100

88/100 Joueur sur PC : 85/100

: 85/100 Jeux PC : 8/10

: 8/10 GamePro : 87/100

: 87/100 Avis fiables : 4,5 / 5

: 4,5 / 5 Windows Central : 4,5 / 5

: 4,5 / 5 télégraphe: 8/10

Notre test de Resident Evil Village

Nous avons également été autorisés à tester Village de manière approfondie avant la sortie pour vous décrire dans la revue 45secondes.fr notre avis sur « Resident Evil 8 ». Nous allons vous dire ce qui fait du jeu une horreur belle et cruelle dans une égale mesure.