« Continuez à respirer », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Créé par Martin Gero et Brendan Gall, « Keep Breathing », également connu sous le nom de « Keep Breathing », est un drame de survie netflix mettant en vedette Melissa Barrera, qui joue Liv, une avocate new-yorkaise qui monte à bord de l’avion privé de deux inconnus pour se rendre au Canada.

Suite à un dysfonctionnement, l’avion s’écrase et l’avocat est bloqué dans les bois. Pour survivre, le personnage de l’actrice mexicaine de 32 ans doit affronter la nature et ses démons personnels.

Les six épisodes de la première saison de « Continuer à respirer» créé en Netflix seulement le jeudi 28 juillet 2022, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming réclament déjà un deuxième opus qui continue l’histoire de Liv.

« KEEP BREATHING », AURAS-TU UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir du drame de survie, cependant, cette production a été annoncé comme une série limitéePar conséquent, le drame créé par Martin Gero et Brendan Gall n’aura probablement plus d’épisodes.

Aussi, comme nous l’avons vu dans le dernier chapitre, L’histoire de survie de Liv a une fin pleine d’espoir, qui pourrait servir de clôture définitive. Par conséquent, les téléspectateurs devront faire preuve d’imagination pour découvrir ce qui est arrivé à l’avocate après son sauvetage.

A la fin de la première saison de « Continuer à respirer”, après avoir fait un grand bond en avant, Liv fait face à une série de défis de taille, mais trouve de l’espoir et de la clarté dans les visions de ceux qu’elle aime.

Bien que le protagoniste de la série Netflix surmonte ses traumatismes personnels et parvient à survivre, il n’a pas le temps de rentrer chez lui et de reprendre sa vie. Mais après ce qu’il a vécu, il est susceptible de remédier à ses erreurs passées.

Alors oui Netflix renouvelle »Continuer à respirer” pour une deuxième saison, il est possible que les nouveaux épisodes soient diffusés sur la plateforme de streaming en 2023, voire en 2024.