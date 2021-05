Percé vous-même: c’est ainsi que l’AirTag devient un porte-clés

Giorgio Armani Parce que c'est vous Eau De Parfum vaporisateur 30ml

Giorgio Armani Parce qu'il vous est Eau De Parfum parfum vif et irresistiblement feminin. Parce que c'est vous est la declaration d'amour d'une femme forte et passionnee qui teste ses limites en raison de la force de son lien. Il est une petillante Eau de Parfum et irresistible qui a la douceur et de l'elegance combinee a la framboise neroli. Son charme est evident grace a l'absolu de rose sophistiquee. La vanille combinee avec du musc, rend le parfum sensuel et incroyablement profond. Audacieux et captivant, est un parfum qui exprime l'urgence d'un amour qui saisit toutes les occasions de se declarer La bouteille a des lignes epurees avec des formes arrondies qui rappellent les hanches feminines. La calotte spherique est realise en metal, scelle par un double symbole contre-anneau de l'amour inconditionnel. format 30ml vaporisateur