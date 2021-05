Critique du Lenovo ThinkBook Plus 20TG: un écran d’ordinateur portable e-ink secondaire est intéressant, mais il n’est pas encore pratique

4 mai 2021 15:45:49 IST

À Rs 1,40,000, ce ThinkBook Plus est un ordinateur portable haut de gamme. Étant donné qu’il est alimenté par un processeur Comet Lake de 14 nm de 10e génération alors que le monde est passé aux composants Intel de 11e génération et aux AMD Ryzens 7 nm de 5e génération, cependant, il n’emballe pas vraiment de matériel haut de gamme.

Vous obtenez un écran décent, un excellent clavier, des haut-parleurs faibles et une autonomie de batterie tolérable. Il y a un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et le couvercle est à peu près aussi épais que le corps. Il est trop lourd pour être un Ultrabook mais pas assez puissant pour être autre chose qu’un pilote quotidien pour le travail de bureau.

Alors pourquoi cela coûte-t-il si cher?

Eh bien, regardez de plus près le couvercle et vous remarquerez que ce n’est pas seulement un couvercle, c’est un affichage secondaire. Et pas n’importe quel écran, il s’agit d’un écran e-ink – oui, la même technologie que vous trouverez sur l’écran d’un Kindle.

Compte tenu de son prix, vous n’achetez certainement pas cet ordinateur portable pour la qualité d’affichage, l’esthétique ou les performances. Vous l’achetez pour cet écran e-ink, et vous êtes prêt à supporter le poids supplémentaire, l’encombrement et le processeur plus lent pour le plaisir d’utiliser cet écran.

Cela soulève la question: cela en vaut-il la peine?

Avant de répondre à cela, laissez-moi simplement éliminer les ordinateurs portables habituels.

Bien qu’il soit alimenté par un processeur Intel Core i7 basse consommation, Lenovo semble avoir soit réduit le processeur à un niveau de puissance encore plus bas, soit décidé qu’un refroidissement silencieux est plus important qu’un refroidissement adéquat. Dans les deux cas, l’ordinateur portable obtient de mauvais résultats dans les tests de performances du processeur et n’arrive même pas à atteindre son horloge de base de 1,1 GHz sous charge.

Lorsque vous utilisez Word ou Excel, les performances semblent adéquates et le silence est apprécié. Cependant, la navigation sur le Web est une autre affaire. Vous pouvez sentir le système ralentir lorsque trop d’onglets sont ouverts, et en fait, les repères du navigateur indiquent qu’il s’agit de l’un des ordinateurs portables les plus lents que nous ayons testés depuis le début de la pandémie (masquez, personnes et restez en sécurité) . La seule machine plus lente est la Microsoft Surface Go 2, et cette machine utilise un processeur Core M3 encore plus faible.

Sinon, l’ordinateur portable est génial. L’écran couvre 91% du spectre sRGB et à 1520: 1, il possède le rapport de contraste le plus élevé que j’ai vu sur un écran LCD. Le texte est net et clair et agréable à l’œil. Comme prévu de Lenovo, le clavier est également excellent. Les touches sont faciles à indexer et, même si elles sont un peu raides, elles sont agréables à taper. Les haut-parleurs sont cependant insuffisants. Je pouvais à peine les entendre sur mon ventilateur de plafond et j’ai même eu du mal à suivre les conversations lors de quelques réunions.

La durée de vie de la batterie était passable, mais pas suffisante pour une journée complète. À 120 nits – soit environ la moitié de la luminosité – l’ordinateur portable n’a réussi à durer qu’un peu moins de 6 heures. Les ordinateurs portables de cette catégorie de prix – à moins qu’il ne s’agisse d’ordinateurs portables de jeu – ont tendance à offrir quelque chose dans la plage de 10 à 12 heures.

Parlons déjà d’E-ink!

Les écrans E-ink sont parfaits pour consommer du texte, c’est pourquoi les lecteurs électroniques de qualité comme le Kindle les utilisent. Ils sont ce qui se rapproche le plus du papier numérique et comme ils ne sont pas rétroéclairés, il n’y a pas de fatigue oculaire. D’un autre côté, les écrans e-ink sont lents à répondre, fonctionnent à une fréquence de rafraîchissement inférieure à quelques Hz – par rapport aux 60 Hz d’un écran normal – et ne peuvent pas être visualisés dans l’obscurité.

Lenovo a placé un écran e-ink sur le couvercle du ThinkBook. Lorsque l’ordinateur portable est fermé, vous regardez un écran e-ink. L’idée, selon un porte-parole de Lenovo, est que l’écran e-ink réduira notre dépendance vis-à-vis d’autres écrans. Lisez ceci comme les gadgets que nous avons sur nous tout le temps, y compris nos montres intelligentes et nos smartphones. Étant donné que l’écran e-ink rendra toutes les informations nécessaires en un coup d’œil, vous ne serez pas aussi dépendant des autres appareils.

Quelle information? L’autonomie de la batterie, la météo, l’heure, votre calendrier Outlook et votre e-mail Outlook. C’est ça. Rien de plus. De plus, l’écran est tactile et vous pouvez accéder au SSD de votre ordinateur portable pour lire et annoter des documents, y compris des fichiers PDF. Vous pouvez également prendre des notes, qui se synchronisent directement avec OneNote.

Cela semble… intéressant. Mais est-ce tout ce qu’il peut faire?

Malheureusement, oui.

Vous pouvez lire les e-mails, mais vous ne pouvez pas y répondre. Vous pouvez annoter des fichiers PDF, mais vous ne pouvez pas envoyer directement les copies modifiées par courrier électronique. Vous pouvez lire des PDF, mais vous ne pouvez pas naviguer sur le Web. Vous pouvez recevoir des notifications, mais seriez-vous vraiment en train de regarder le couvercle d’un ordinateur portable fermé ou le téléphone qui bourdonne dans votre poche ou sur votre bureau?

Étant donné que vous ne pouvez rien faire de significatif avec cet écran e-ink, vous devrez quand même ouvrir votre ordinateur portable. Comme il ne vous avertit pas activement, vous serez bloqué sur votre téléphone ou votre montre. Vous êtes-vous déjà assis à votre bureau en vous disant: «Hmmm… plutôt que de passer une demi-seconde à ouvrir le couvercle, je préfère passer une douzaine à lire mon courrier sur cet écran à encre électronique, puis ouvrir le couvercle quand même pour répondre?»

OU ALORS

«Ce PDF doit être annoté. Je vais télécharger le fichier dans un dossier de mon PC, fermer le couvercle, fouiller dans l’étui pour ordinateur portable de mon stylet, passer quelques secondes à taper sur l’écran e-ink léthargique et accéder au fichier, ouvrir le PDF, passer des minutes à tripoter avec des commandes lentes, annotez le fichier, enregistrez-le, puis ouvrez mon ordinateur portable, attachez-le au fil de discussion et appuyez sur envoyer. «

Si je voulais lire, j’aurais un Kindle; il est même livré avec un navigateur Web. Si je voulais annoter des fichiers ou griffonner sur du papier à lettres virtuel, j’obtiendrais un iPad ou même un hybride ordinateur portable / tablette polyvalent comme les fantastiques YogaBooks de Lenovo. Pour les notifications, j’ai déjà mon téléphone et je peux faire plus sur mon téléphone que de simplement lire des e-mails et consulter la météo.

L’écran e-ink ne simplifie rien.

L’innovation pour le plaisir?

J’étais parmi les rares chanceux à mettre la main sur un iPhone de première génération peu de temps après son lancement, et bien que j’étais enthousiasmé par ce qu’il représentait, je n’ai pas tardé à le rejeter comme un prototype avancé. Rétrospectivement, je pourrais avoir l’air d’un idiot, mais le fait demeure que l’iPhone de première génération n’était tout simplement pas très bon. Vous ne pouviez pas copier-coller du texte, il n’y avait pas d’applications et le clavier tactile SUCKED par rapport aux BlackBerry et T9 bien-aimés de l’époque. Bon sang, vous ne pouviez même pas enregistrer de vidéo ou cliquer sur des selfies. C’est l’iPhone 3G et l’arrivée de l’App Store qui ont vraiment mis l’iPhone sur la carte.

Avec d’autres technologies de première génération comme l’iPad, le navigateur Chrome de Google et la plate-forme Steam désormais appréciée de tous les joueurs sur PC, c’est une histoire similaire.

Je ne pense pas que ce soit le cas avec ce ThinkBook. Bien sûr, l’écran e-ink est maintenant très limité en fonction, et Lenovo travaille sur des versions mises à jour avec des fonctionnalités supplémentaires. Mais contrairement au premier iPhone ou au premier iPad ou Chrome V1.0, j’ai bien peur de ne pas voir de potentiel ici.

Hé, peut-être que je suis tout simplement terrible pour lire les feuilles de thé et que les ingénieurs de Lenovo ont une vision grandiose des écrans secondaires à encre électronique. Tout ce que je sais, c’est que j’ai passé des semaines avec cet ordinateur portable et que je ne peux tout simplement pas comprendre ce que je voudrais avec un écran e-ink secondaire. Si vous pouvez voir une raison de dépenser Rs 1,4 lakh sur cet ordinateur portable, allez-y, mais dites-moi pourquoi vous l’avez fait. Peut-être voyez-vous quelque chose que je ne vois pas, et j’aimerais savoir ce que c’est.

