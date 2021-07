Sam Heughan révèle la raison pour laquelle il a failli refuser d’être dans Outlander

Les séries ont été imposées au moment d’être le divertissement du public dans leurs maisons et l’une des plus populaires de ces derniers temps est Étranger. Les fans ont déjà apprécié ses cinq premières saisons et attendent la sixième, qui est déjà entièrement tournée et arrivera en 2022. Pendant ce temps, son protagoniste Sam Heughan a récemment parlé de son expérience et a révélé pourquoi il a presque refusé le rôle.

Jamie Fraser est apparu pour la première fois dans la fiction lorsque Claire, jouée par Caitriona Balfe, voyage pour la première fois au XVIIIe siècle lors de sa lune de miel avec son mari Frank Randall (Tobias Menzies) en Écosse. La plupart des fans l’ont comme personnage préféré, ainsi que l’interprète de leur fiction préférée, mais ils ne savent pas que cela était très proche de ne pas se produire.

Comme nous le savons, le programme est basé sur la nouvelle saga de Diane Gabaldon, qui était la personne qui a choisi Sam pour remplir le rôle et il y a quelques semaines un nouvel anniversaire de cette élection a été célébré, c’est pourquoi les messages croisés sur les réseaux sociaux et l’auteur a révélé le surnom par lequel elle l’appelle. Dans une conversation avec le podcast Juste pour les faits, il a offert des confessions intéressantes, telles que pourquoi a-t-il failli dire « non » à la série.

« Il est extraordinaire et a une énorme base de fans, et je ne le savais pas quand j'ai obtenu le poste pour la première fois. », commenté Heughan. Il a ensuite révélé : « Si j'avais su pour la base de fans, je pense que j'y aurais probablement réfléchi à deux fois parce que cela aurait été tellement écrasant. ». À ce jour, avec les cinq saisons diffusées, il est difficile d'imaginer la série sans l'acteur et, bien sûr, les fans l'apprécient.







Sam Heughan pris la bonne décision d’être Jamie Fraser et a augmenté sa popularité, ayant des millions d’adeptes à travers le monde. À leur sujet, il a admis : « Ils sont si fidèles, nous sommes si reconnaissants qu’ils nous aient suivis tout au long de ce voyage. Ils soutiennent non seulement Outlander, mais ils soutiennent également tout projet que nous faisons, quelle que soit la charité que mes pairs et moi faisons, ils le soutiennent de tout cœur. et honnêtement, nous ne pouvons pas vous remercier assez « .