Zendaya et son premier petit ami se sont-ils séparés pour avoir triché?

Bien qu’elle n’ait jamais confirmé de relation dans laquelle elle était, les fans sont toujours intéressés par la vie romantique de Zendaya. Beaucoup de fans revisitent sa première relation, dont elle a souvent parlé. Un acteur et chanteur célèbre est universellement considéré comme son premier petit ami.

Zendaya et Trevor Jackson en 2014 | Johnny Nunez / BET / Getty Images pour BET

Zendaya a été lié à quelques personnes au cours des dernières années

Zendaya n’a jamais rendu publique aucune relation, mais elle a été liée de manière romantique à de nombreuses personnalités publiques, dont Jackson, Odell Beckham Jr., et elle Homme araignée co-star, Tom Holland. Rrumors a persisté à propos de la Hollande et de Zendaya après le premier film de la Homme araignée la franchise. Bien que les stars aient insisté sur le fait qu’elles ne sont que des amis, cela n’a jamais empêché les fans d’inventer leurs propres théories. Plus récemment, elle était liée à elle Euphorie co-star, Jacob Elordi, mais on pense qu’ils ont rompu.

On pense que Zendaya parle de Trevor Jackson comme de son « premier amour »

Dans une interview accordée à Vogue en 2017, Zendaya a parlé de sa rupture avec son «premier amour», son petit ami de quatre ans. «Ce n’était pas une bonne fin… Vous savez que vous êtes OK dans une rupture alors que votre première pensée n’est pas: ‘Qu’est-ce que j’ai fait de mal?’ C’est, « C’était la décision la plus stupide de votre vie, et vous allez le regretter à jamais. » »Beaucoup ont supposé que Jackson était le petit ami dont elle parlait.

CONNEXES: Le créateur de ‘Euphoria’ Sam Levinson pense que Zendaya réalisera bientôt

La même année, elle a également répondu à une question d’un fan sur son application et a évoqué pour la deuxième fois la relation avec cette personne anonyme.

«Vous savez tous que je n’hésite pas à vous dire que j’ai vécu une mauvaise rupture l’année dernière. J’en ai hella mais croyez-moi, ce n’était pas facile », écrit-elle. «Voici comment je m’en suis sorti… J’ai commencé à me forcer à m’amuser beaucoup plus. J’ai essayé de nouvelles choses – sortir et faire plus de choses. Une relation saine ne signifie pas que vous devez être avec cette personne 24h / 24 et 7j / 7.

Elle a également dit aux fans qu’elle avait désencombré, se débarrassant des choses qui lui rappelaient la relation. «Je me suis débarrassé des vieux SMS, des photos et de leurs vêtements que j’avais encore», a-t-elle expliqué. «Vous ne vous accrochez pas aux vieux pansements. Jetez ça à la poubelle! Vous devez vous débarrasser de tout ce qui leur est associé. Il vaut mieux se débarrasser de leur nombre. Ou si vous ne pouvez pas tout à fait lâcher prise, changez au moins le titre de leur nom sur votre téléphone. »

Pourquoi les gens pensent qu’il peut y avoir eu une infidélité

Pendant des années, sur les babillards électroniques spéculant sur la relation entre Jackson et Zendaya, les gens ont dit qu’il y avait de la triche.

Zendaya a également révélé une fois qu’un ancien petit ami l’avait trompée. Cependant, elle a maintenant un point de vue différent sur la situation.

«Vous ne pouvez pas catégoriser un type entier de personne à cause de quelque chose qui vous est arrivé une fois», dit-elle. «Mais je dirais, suivez votre instinct. Si tu sens [you’re being cheated on] ça, ça arrive probablement. Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu’un, ou si vous ressentez quoi que ce soit, vous ne devriez pas être en relation avec eux.

Le statut de leur relation n’est pas clair maintenant, mais si cela est encore vrai, c’était il y a des années. Puisqu’ils étaient très jeunes, il est plus que probable qu’ils aient tous les deux quitté ce qui s’est passé.