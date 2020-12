Soulja Boy appelle No Jumper, DJ Vlad et plus dans le dernier coup de gueule

Soulja Boy en a assez des blogs hip-hop, mais pas Hip Hop Lately, bien sûr.

Plus tôt dans la journée, nous avons rapporté que Soulja était devenu fou de Drakeo The Ruler, après qu’il ait prétendu être le vrai « Big Draco », ce que Soulja n’aimait pas.

Maintenant, Soulja vient pour les blogs, en particulier HotNewHipHop, No Jumper, XXL et DJ Vlad, qu’il a ajouté plus tard dans sa vidéo de diatribe.

Dans le clip, Soulja se plaint que ces points de vente sont des « fausses nouvelles », et qu’ils écrivent sur des choses qui ne sont pas vraies, comme lui n’étant pas le seul et unique, Big Draco.

Regardez le clip ci-dessous.