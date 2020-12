Nubarron: l’aventure d’un gnome malchanceux se dirige vers Xbox One et Xbox Series X / S

Nubarron: l’aventure d’un gnome malchanceux est l’aventure d’un gnome qui a perdu son chapeau. Voyez, pour un Gnome, un chapeau est tout leur but d’existence et sans lui, ils n’ont tout simplement pas beaucoup de chance. Alors ce gnome doit partir pour un pays lointain pour essayer de trouver ce qui fait de lui un homme.

Voyagez à travers un pays de conte de fées unique en essayant de récupérer votre chapeau volé. Travaillez à travers une aventure de puzzle de plateforme unique en essayant de relever différents défis. Il y a des tonnes de chapeaux, de nuages, d’éléments de puzzle et plus encore. Voyagez à travers le pays et essayez de gagner en retour lorsque vous devez redevenir un gnome à part entière.

Voyagez à travers le monde féerique dangereux et tordu de Nubarron: L’aventure d’un gnome malchanceux. Essayez de briser une malédiction, trouvez votre chapeau et faites-vous des amis dans une aventure de jeu de plateforme décontractée. Il s’agit d’un monde unique peint numériquement de créatures et de créations étranges et sauvages.

Voyagez à travers un monde fantastique peint numériquement avec des designs magnifiques. Les environnements magnifiques donnent au monde entier une vie colorée. Profitez de textures subtiles, de couleurs vives et d’environnements divers.

La musique de ce titre ne fait que soutenir son beau design. Les joueurs peuvent trouver de nouvelles mélodies BGM à chaque coin de rue qui donnent vie aux peintures et une vibrance à chaque environnement.

Toute cette aventure tourne autour de la relation d’un Gnome et de son Cloud. Le cloud peut souvent se mettre en colère et forcer les joueurs à éviter les attaques, mais en général, le cloud est soit neutre, soit heureux. Garder le cloud satisfait est une partie essentielle du processus de jeu.

Les nuages ​​neutres permettent aux joueurs de viser son éclairage tout en évitant simultanément ses attaques dirigées par le gnome. Pendant ce temps, un nuage heureux permet aux joueurs de le viser pleinement sans se soucier de l’assaut de temps en temps allumé contre le héros gnome.

Au fond, il s’agit d’une expérience de jeu de plateforme et de puzzle. Les joueurs parcourent les niveaux, collectent des objets et affrontent des boss dans des rencontres et des situations uniques. Les joueurs doivent se préparer à une aventure inhabituelle, tout en profitant des rencontres enrichissantes en cours de route.

Ce jeu est idéal pour les joueurs de tous âges. Les commandes simples en font une expérience plus basée sur des énigmes. Prenez simplement le temps, profitez du voyage et trouvez le bonheur de l’autre côté.

Nubarron: l’aventure d’un gnome malchanceux peuvent être trouvés sur Steam ainsi que sur Xbox One et Xbox Series X / S.