L’épouse de Joseph Fiennes refuse de regarder « The Handmaid’s Tale », dans l’espoir de garder le commandant Fred Waterford hors de leur mariage

Que ce soit parce que les téléspectateurs voient des échos de l’atmosphère politique d’aujourd’hui ou parce que c’est une histoire captivante, Hulu’s Le conte de la servante est devenu un énorme succès. Basée sur le roman de Margaret Atwood, la série télévisée montre une société qui est allée à l’extrême du patriarcat et du contrôle. Le commandant Fred Waterford, joué par l’acteur Joseph Fiennes, est l’un des architectes de ce nouveau monde. Et il est si méchant que la femme de Fiennes ne veut pas voir son mari dans le rôle.

Joseph Fiennes et épouse Maria Dolores Dieguez | VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Fiennes est marié à María Dolores Diéguez depuis 10 ans et ils ont deux jeunes filles. Bien que Diéguez soutienne la carrière de son mari, son rôle dans Le conte de la servante c’est là qu’elle trace la ligne.

« Ma femme ne l’a pas regardé et ne le regardera pas, mais a lu le livre », a déclaré Fiennes à Good Morning America. « Je pense qu’elle veut garder l’image de son mari comme celui qu’elle a et qu’elle aime et ne pas introduire Fred dans notre relation. »

Commandant dans le monde totalitaire maléfique de Gilead, Fred est une personne à éviter. Gilead, créée pour augmenter le taux de natalité et lutter contre le changement climatique, est une société où les hommes utilisent et maltraitent brutalement les femmes. On s’attend à ce qu’ils soient si soumis qu’ils ne sont même pas autorisés à lire.

Dans Le conte de la servante, Fred est non seulement disposé à maintenir ce régime tordu, mais aussi ravi du pouvoir qu’il lui donne. Il exerce son autorité sur les autres de manière cruelle et humiliante. Ils comprennent des actes horribles tels que le viol de femmes et le fait de rester debout pendant que le doigt de sa femme est coupé en guise de punition pour avoir lu un livre.

Fiennes s’engage à bien jouer le personnage

Fred est un personnage horrible, mais Fiennes est déterminé à lui rendre justice. L’acteur insiste sur le fait que Fred ne devrait pas trouver la rédemption dans Le conte de la servante. Il pense que le personnage est censé « être le visage de Galaad ». Il veut que les téléspectateurs voient que Fred est incapable de changer même s’il reconnaît qu’il a fait des choses terribles.

Pourtant, Fiennes a trouvé difficile de dépeindre Fred. Les acteurs et l’équipe ont filmé la finale brutale de la saison 4 tout au long de la nuit, et quand elle s’est finalement terminée, il était prêt à sortir du personnage à plus d’un titre.

« Nous avons terminé à 6 heures du matin, je suis allé directement à la caravane de maquillage, et la barbe de Fred est venue pour que je puisse commencer le processus de se débarrasser de l’horreur », a-t-il déclaré au New York Times.

Le commandant Fred dans le livre est un peu différent du personnage de « The Handmaid’s Tale » de Hulu

Bien que les critiques aient fait l’éloge de Hulu Le conte de la servante pour donner vie au roman dystopique, tout dans la série télévisée n’est pas exactement comme dans le livre. Selon Insider, l’un des changements implique Fred et sa femme, Serena Joy.

Dans le livre, les deux personnages sont beaucoup plus âgés qu’ils n’apparaissent à l’écran. Fred est décrit comme ayant les cheveux gris et étant un homme plus âgé qui ressemble à un président de banque. Serena Joy souffre même d’arthrite et marche avec une canne dans le livre. On laisse entendre qu’elle se teint les cheveux en blond pour couvrir le gris.

Malgré quelques changements de détails, la série télévisée capture l’horreur suffocante du matériel source. Les téléspectateurs se sont accrochés à travers les rebondissements de l’intrigue, et ils ont hâte de voir ce que la saison 5 apportera aux prédateurs et aux proies de Gilead.

