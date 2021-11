Delroy Lindo rejoint le redémarrage de la lame de Marvel dans un rôle mystère

Mahershala Ali dirigera le casting du prochain film de Marvel Studios Lame redémarrez en tant que tueur de vampires titulaire, et maintenant un autre nom majeur vient d’être révélé pour jouer aux côtés de l’acteur. Delroy Lindo serait en négociations finales pour jouer un rôle dans le nouveau Lame film, bien que la nature de son rôle n’ait pas été révélée. Marvel a négligé de fournir un commentaire officiel sur les nouvelles.

Bien que nous n’ayons aucune idée de qui Lindo jouera dans ce film, c’est sans aucun doute une nouvelle fantastique d’apprendre son implication, quel que soit le rôle. Lindo, un acteur vétéran, est connu pour son travail fréquent avec Spike Lee, qui comprend la vedette aux côtés de feu Chadwick Boseman dans Da 5 sangs. Ses autres crédits incluent Obtenez Shorty, J’y vais dans 60 secondes, Malcolm X, et Domino, et il a récemment joué dans le western révisionniste Plus ils tombent avec Jonathan Majors et Idris Elba. Il a presque joué dans une série Marvel avec un rôle principal dans le non diffusé Le plus recherché de Marvel, bien qu’il soit acclamé pour son rôle principal dans Le bon combat.

Pour ce qui est de Lame, ce que nous savons du redémarrage, c’est qu’il mettra en vedette Mahershala Ali dans le rôle principal, mais aucun détail spécifique n’a été révélé. Le personnage a récemment fait ses débuts officiels dans l’univers cinématographique Marvel, bien qu’il ait été hors écran pour une séquence post-crédit dans Éternels. Parce qu’Ali n’était pas crédité, de nombreux fans n’avaient pas réalisé au début que c’était les Blade qu’ils entendaient, mais la réalisatrice Chloe Zhao a depuis précisé cela plus clairement.

« C’était la voix de l’un de mes héros préférés, M. Blade lui-même. Lame, lame, lame ! » Zhao a dit à Fandom. « Vous n’avez qu’à l’attendre [to see what happens next]. Je ne sais pas ce qu’ils font avec le film, mais Mahershala est un trésor. Ça va être épique. »

«C’était vraiment cool de faire ça. C’était effrayant », a déclaré Ali lui-même séparément dans une interview à Empire. « Parce que, vous savez, vous parlez avant de le filmer. Je suis assez particulier quant à mes choix, comme la plupart des acteurs, et donc devoir faire des choix – même avec une réplique, vocalement – ​​aussi tôt, cela a suscité de très réelles angoisses. Et cela a rendu le travail réel. C’est comme, ‘D’accord, ça se passe maintenant’, vous savez, et c’est excitant.

Il a ajouté: «Les films Marvel sont la plus grande franchise en ce moment et juste pour avoir ma petite introduction à cela – à commencer par le Comic-Con il y a quelques années, et maintenant les toutes premières étapes pour entrer dans la peau de ce personnage – il se sentait spécial et vraiment cool. J’ai hâte d’y aller et d’en faire plus.

Bassam Tariq (Moghol Mowgli) est à bord pour diriger le Lame redémarrer pour Marvel Studios. Le scénario vient de Stacy Osei-Kuffour (Veilleurs). Le plan est pour Lame pour commencer le tournage à l’été 2022, et une date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée par le studio. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le film arriverait beaucoup plus tôt que prévu, mais cela ne semble pas être le cas, surtout avec le casting qui se met en place progressivement. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





