Zack Snyder révèle une raison profondément personnelle pour avoir terminé sa coupe de la Ligue de la justice

Après l’une des campagnes de fans les plus passionnées de tous les temps, les partisans de longue date du réalisateur Zack Snyder vont enfin voir sa version du Ligue de justice film avec HBO Max’s La coupe Snyder. Après avoir quitté la production du film de super-héros de 2017 à la suite d’une tragédie familiale, Snyder a maintenant révélé que la principale raison pour laquelle il voulait revenir raconter son histoire était de tenir la promesse qu’il avait faite à la distribution du film.

« Je les lance [Warner Brothers] le film, non? Comme je vais, tu vas être ça. C’est là que ça va, non? Ligue de justice. Et quand je parle de Jason [Momoa] ou Ezra [Miller], ça commence, c’est comme si c’était il y a des années BvS. Pareil avec Amy [Adams]… c’était à propos de, que nous allions quelque part? Et j’ai l’impression que lorsque cette opportunité est arrivée et m’est venue, j’ai reçu cet appel. Toby Emmerich m’a appelé pour me dire « Hé, est-ce que tu serais intéressé à faire? » et c’était franchement choquant. Je n’étais pas prêt, mais en y réfléchissant, l’une des grandes choses qui m’a amené à dire « d’accord » à cet énorme travail, c’est fou, mais c’est cet engagement que j’ai pris envers ces acteurs à propos de, comme, terminons ça . Laissez-moi le remettre. Permettez-moi d’honorer ce dont nous avons parlé de créer? Parce que je n’ai jamais vu la coupe théâtrale de Justice League, mais je ne peux qu’imaginer que ce n’est pas ce dont nous avons parlé. «

Avant de quitter le film DC 2017, le plan avait toujours été pour Zack Snyder faire deux Ligues de justice, Justice League, première partie et Justice League, deuxième partie. Bien sûr, cela a été changé dans les circonstances, le réalisateur et Warner Bros.acceptant de créer une série limitée HBO Max pour La coupe Snyder. De toute évidence, le réalisateur se sentait profondément fidèle à son casting, son engagement envers eux le conduisant finalement à revenir pour La coupe Snyder.

La coupe Snyder suivra un schéma similaire à la version du réalisateur Joss Whedon de Ligue de justice que le public a vu dans les théâtres. Suite à la mort de Superman dans Snyder’s Batman v Superman: l’aube de la justice, Batman et Wonder Woman recrutent Flash, Aquaman et Cyborg pour former la Justice League et protéger le monde de Darkseid et de son armée de Parademons, qui recherchent les trois Mother Boxes.

Malgré des reprises qui n’auraient ajouté que 5 minutes de nouvelles images, La coupe Snyder est censé faire beaucoup de changements par rapport à ce que nous avons vu sur grand écran. Le film devrait présenter Joe Manganiello reprenant le rôle de Deathstroke, l’arrivée de Ray Porter en tant que suzerain cosmique tyrannique Darkseid, Harry Lennix comme Martian Manhunter, et même le retour de Suicide Squad Jared Leto dans le rôle du Joker. Le studio a déployé beaucoup d’efforts et de capitaux pour permettre à Snyder de réaliser enfin sa vision, avec des reprises qui coûteraient environ 70 millions de dollars.

La coupe Snyder devrait sortir du début à la mi-2021 sur HBO Max. Le plan est de le publier initialement sous la forme d’une mini-série en quatre parties, chaque épisode durant une heure. Cela sera ensuite suivi d’une version qui combine les épisodes dans une épopée cinématographique de quatre heures. Selon Snyder, les fans peuvent s’attendre à voir une bande-annonce très bientôt. Cela nous vient de Beyond The Trailer.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming