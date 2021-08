« Rick et Morty » : cette série animée a-t-elle vraiment un lien avec « Gravity Falls » ?

Depuis quelques années, il y a la théorie selon laquelle « Gravity Falls », de Disney, et « Rick et Morty« , From Adult Swim, seraient liés et pas seulement parce qu’ils semblent partager le même humour et le thème des familles non conventionnelles, mais aussi parce qu’il y a certaines « coïncidences » qui indiqueraient que les deux séries animées feraient partie du même univers. .

Malgré le fait qu’un dessin animé soit destiné aux enfants et l’autre aux adultes, tous deux partagent certaines références qui montreraient qu’ils pourraient être unis. C’est pourquoi nous partageons avec vous ici les liens qui unissent « Gravity Falls » avec « Rick et Morty ».

LES RÉFÉRENCES QUI LIEN « GRAVITY FALLS » À « RICK AND MORTY »

Il y a quelques jours, le tiktoker Javier Ibarreche montrait l’une des références les plus importantes et les plus reconnues entre les deux séries. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment Le stand « Gravity Falls » laisse son cahier et sa tasse à travers un portail; tandis que dans un chapitre de « Rick et Morty », on observe avec quelle précision ces objets sortent à travers un portail interdimensionnel que Rick ouvre.

Une autre référence qui prouverait que les univers de « Gravity Falls » et « Rick and Morty » sont unis est l’apparition de Mabel et Dipper dans la version Morty dans la citadelle des Ricks.

Fraternité entre Rick et Morty… et Gravity Falls.

Ceux qui connaissent Justin Roiland, savent qu’il est un très bon ami d’Alex Hirsch, créateur de Gravity Falls.

Et pour cette raison autant de clins d’oeil entre les deux séries. pic.twitter.com/VWaIG14nVZ – Cinecuriosidad (@Cine_curiosidad) 9 avril 2019

Aussi, Bill Clave, le méchant principal de la série « Gravity Falls » a fait une brève apparition dans « Rick et Morty » quand Beth et Jerry cherchaient à sauver leur mariage.

Une image d’un triangle s’affiche sur l’un des écrans d’analyse.

Toutes ces références nous font penser que, d’une certaine manière, les créateurs de la série, Alex Hirsch (« Gravity Falls »), Dan Harmon et Justin Roiland (« Rick et Morty ») veulent nous faire croire que les deux univers sont connectés.

L’idée que les deux dessins animés soient liés ne semble pas si farfelue, car dans les deux ils jouent avec des portails interdimensionnels, ce qui laisse penser que Stanford et Rick se sont rencontrés à un moment donné et ont partagé des aventures.

QU’EST-CE QUE « RICK ET MORTY » ?

« Rick et Morty » est une série télévisée d’animation pour adultes américaine créée par Justin Roiland et Dan Harmon en 2013 pour Adult Swim. L’histoire suit les aventures d’un scientifique, Rick, et de son petit-fils, Morty, qui passent leur temps entre la vie domestique et l’espace, le temps et les voyages intergalactiques.

QU’EST-CE QUE « GRAVITY FALLS »?

« Les chutes de gravité » est une série télévisée d’animation créée par Alex Hirsch initialement entre 2012 et 2014 pour Disney Channel et plus tard de 2014 à 2016 pour Disney XD. L’histoire suit des jumeaux nommés Dipper et Mabel, qui passent leurs vacances d’été dans la cabane de leur grand-oncle Stan située dans une ville de l’Oregon appelée Gravity Falls, où se produisent des événements surnaturels et paranormaux.