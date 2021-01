Les geckos du désert brillent en vert néon au clair de lune, les scientifiques découvrent

Un désert gecko de Namibie a des marques brillantes qui brillent dans le noir qui brillent en vert néon à la lumière de la lune. Le mécanisme qui produit sa lueur n’a jamais été vu auparavant chez les animaux terrestres à épine dorsale.

Geckos à pattes Web (Pachydactylus rangei) ont une peau translucide avec de grandes marques jaunâtres: des rayures sur les côtés et des anneaux entourant leurs yeux. Mais ces marques s’illuminent fortement lorsqu’elles absorbent la lumière plus bleue de la lune.

La fluorescence – lorsque la lumière est absorbée puis émise à une longueur d’onde plus longue – a été trouvée chez d’autres reptiles et amphibiens, produite par leurs os ou par des sécrétions chimiques dans leur peau. Cependant, les geckos à pattes Web génèrent leur lumière à l’aide de cellules pigmentaires de la peau remplies de cristaux de guanine. Ces cellules, appelées iridophores, ont déjà été associées à l’affichage couleur chez les geckos et les lézards, mais c’est la première preuve qu’elles permettent également aux geckos de briller dans l’obscurité.

En relation: Les 7 créatures les plus étranges qui brillent dans le noir

Les geckos à pattes Web, qui vivent dans les lits de rivières asséchés et les dunes du désert du Namib, mesurent environ 4 à 6 pouces (10 à 15 centimètres) de longueur, selon Web sur la diversité animale (ADW), une base de données sur la faune gérée par le Museum of Zoology de l’Université du Michigan. Les geckos utilisent leurs grands pieds palmés pour creuser dans le sable fin, et ils sont principalement actifs la nuit, dit ADW.

En 2018, les auteurs de l’étude avaient constaté que les caméléons ont des os qui brillent à travers leur peau. Cette découverte a incité les scientifiques à rechercher des lueurs cachées chez d’autres reptiles et amphibiens, a déclaré le co-auteur de l’étude Mark Scherz, chercheur postdoctoral au sein du Adaptive Genomics Group de l’Universität Potsdam en Allemagne.

David Prötzel, auteur principal de cette étude et doctorant à la Collection bavaroise de zoologie (ZSM) à Munich, a gardé les geckos P. rangei à la maison et a eu « une incroyable surprise » quand il a brillé une lumière UV sur son site Web. geckos aux pieds et ont découvert qu’ils brillaient en vert néon, a déclaré Scherz à 45Secondes.fr dans un e-mail. Les chercheurs ont ensuite testé 55 spécimens de P. rangei de ZSM sous lumière UV, trouvant des preuves de fluorescence chez les adultes des deux sexes et chez les juvéniles.

Les rayures jaunâtres sur les flancs du gecko sont visibles pour les autres geckos, mais cachées des prédateurs qui attaquent par le haut. (Crédit d’image: David Prötzel (ZSM / LMU))

Chez d’autres amphibiens fluorescents, comme la grenouille arboricole à pois (Boana punctata), la lueur provient d’un produit chimique qui circule dans son système lymphatique. Et les reptiles tels que les caméléons et les crapauds Brachycephalus le genre présente des os fluorescents à travers les régions du corps où leur peau est très fine.

«En fait, il s’avère que quelques autres espèces, y compris les geckos, ont une peau suffisamment transparente pour que la fluorescence de leurs os puisse être vue à travers elle sous une lumière UV suffisamment forte», a déclaré Scherz.

Mais dans les geckos aux pieds palmés, la lueur brillante d’un vert néon provenait des iridophores. Bien que les iridophores n’étaient pas auparavant associés à la fluorescence chez les geckos, ils sont connus pour fluorescent chez certaines espèces de poissons de récif, selon l’étude. Le gecko à pattes Web est le premier gecko connu à posséder deux types d’iridophores: l’un qui fluoresce et l’autre qui n’en a pas.

Vu de dessous à la lumière UV, les pieds caractéristiques du gecko à pattes Web, ainsi que les zones fluorescentes distinctement distribuées, deviennent visibles. (Crédit d’image: David Prötzel (ZSM / LMU))

La lueur que ces cellules produisent est plus brillante que la lueur émanant des os des caméléons et fait partie des exemples les plus brillants de fluorescence chez les animaux terrestres, ont rapporté les auteurs de l’étude. De telles marques lumineuses le long du bas du corps et autour de l’œil seraient très visibles pour les autres geckos, « mais seraient cachées aux prédateurs avec des points de vue plus élevés, tels que les hiboux ou les chacals », a déclaré Scherz.

Bien que les scientifiques ne sachent pas comment la plupart des animaux utilisent leur fluorescence, l’emplacement et la luminosité de ces marques, ainsi que leur visibilité dans l’environnement désertique aride des geckos, où il n’y a pas beaucoup de végétation, suggèrent que la fluorescence joue un rôle dans la l’interaction sociale des geckos, selon l’étude.

«Nous avons observé en captivité que, bien que ces animaux soient en grande partie solitaires, ils courent les uns vers les autres pour se saluer après une courte période de séparation», a déclaré Scherz. « Ils lèchent également la condensation des corps de l’autre. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles pouvoir se voir sur de longues distances serait utile pour ces geckos », a-t-il déclaré.

Les résultats ont été publiés en ligne le 11 janvier dans la revue Rapports scientifiques .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.