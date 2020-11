PS5: Augmentez les performances, c’est ainsi que vous vous améliorez à l’échelle du système!

Si vous êtes intéressé par la prochaine génération de jeux sur console via le PlayStation 5 foncez dans l’action et rejoignez le nombre de FPS le plus élevé possible voulez profiter, vous devez vous informer à l’avance sur le mode, dont votre console a un énorme Augmentation de la vitesse perdu. Vous trouverez ici ce qui doit être pris en compte à cet égard et comment vous pouvez Meilleure performance chatouille de votre PS5.

Il y en a un sur la PS5 certaine attitudequi peut être activé et ensuite pour l’ensemble du système s’applique. Ce paramètre global permet à tous vos jeux de fonctionner avec un maximum d’images par seconde.

Comment définir le mode de performance de la PS5? (Mode Performance)

Donc, si vous venez d’acheter une nouvelle console et que vous n’êtes pas particulièrement familiarisé avec le système, nous vous guiderons pas à pas à travers les paramètres respectifs.

Vous avez l’embarras du choix sur la PS5 et devez choisir entre Mode Performance (Mode Performance) et le Mode de résolution (Mode résolution). Le mode résolution offre la résolution la plus élevée possible comme une résolution 4K et le mode performance offre jusqu’à 120 images par seconde. Alternativement, il existe une option qui laisse le jeu décider, mais cela peut également entraîner une perte de performances.

Activez le mode performance pour augmenter les performances et le FPS – voici comment cela fonctionne:

Début votre PlayStation 5

votre PlayStation 5 Ouvrez le Réglages via le menu principal de la PS5

via le menu principal de la PS5 Appuyez sur l’onglet: « Données enregistrées et paramètres du jeu / de l’application »

Allez au point et activez: « Préférences de jeu »

En sélectionnant « Mode performance ou mode résolution » à la Mode Performance (!) commutateur

à la commutateur Important! Pas le choix « Paramètres par défaut du jeu » Cliquez sur

Dans l’image suivante, vous pouvez voir où exactement le mode de performance est caché sur votre PS5:

© SIE / PlayCentral.de

Maintenant, vous vous demandez probablement lesquels Jeux il est même possible que 120 images par seconde atteindre? Il y a déjà quelques jeux qui ont confirmé ce taux de rafraîchissement élevé. Vous pouvez lire un extrait des premiers jeux connus ici:

Avec le temps, il y en aura certainement quelques autres, mais nous devons attendre encore un peu.

Ai-je besoin d’un nouveau téléviseur pour la PS5 en mode performance avec un réglage jusqu’à 120 FPS? Oui. Gardez donc à l’esprit que votre téléviseur doit avoir le numéro Hertz approprié pour recevoir le nombre élevé de FPS pour pouvoir sortir correctement. Le problème, cependant, est que votre téléviseur a également un Connecteur HDMI 2.1 doit avoir. C’est donc un peu plus compliqué que vous ne le pensez au début.

Que devez-vous considérer d’autre et quels téléviseurs sont réellement adaptés à cela, nous avons rassemblé pour vous dans l’aperçu afin que vous soyez bien informé et n’ayez pas à chercher longtemps:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

